“CILIEGI IN FIORE A KYIV”. VIAGGIO SENTIMENTALE IN UN PAESE IN GUERRA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARCO LUPIS

Comunicato stampa

LUNEDI’ 9 FEBBRAIO 2026 – ORE 17.30

Lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 17:30, nella Sala Stampa della Camera dei deputati, in via della Missione 4 a Roma, sarà presentato il volume Ciliegi in fiore a Kyiv. Viaggio sentimentale in un Paese in guerra del giornalista e scrittore Marco Lupis.

L’incontro nasce come uno spazio di riflessione pubblica in cui si intrecciano racconto, analisi geopolitica e testimonianza diretta. Attraverso lo sguardo dell’autore, il libro accompagna il lettore dentro l’Ucraina in guerra, restituendo un’immagine lontana dalla retorica e vicina alle persone, ai luoghi, alla memoria. Come suggerisce il sottotitolo, si tratta di un viaggio sentimentale in un Paese ferito ma non piegato, attraversato da una profonda dignità, da una resilienza ostinata e da una bellezza che resiste anche nei momenti più bui.

Nel libro, e nel dialogo che animerà la presentazione, emerge con forza l’idea dell’Ucraina come spazio di memoria europea, fragile e al tempo stesso tenace. Città come Leopoli diventano simboli di una storia stratificata, capace di sopravvivere ai cambiamenti senza cancellare le tracce del passato. Un luogo in cui ogni comunità continua a vivere come presenza silenziosa, tra nostalgia e dolore, trasformando la città in una vera e propria “città-memoria” per l’intero continente.

Scrivere oggi dell’Ucraina significa affrontare una sfida complessa: raccontarne la cultura, la vitalità e la bellezza, senza dimenticare la sua esposizione storica alle tempeste della storia e alla violenza dei conflitti. In questo senso, l’Ucraina diventa specchio della condizione europea stessa: splendida e tragica, resiliente e malinconica, capace di resistere, ma incapace – e forse non disposta – a dimenticare.

All’incontro porteranno il loro contributo l’onorevole Fabio Porta, componente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, Nona Mikhelidze, responsabile di ricerca dell’Istituto Affari Internazionali, e l’autore Marco Lupis. A moderare il dibattito sarà Gianni Lattanzio, direttore editoriale di Meridianoitalia.

Per confermare la partecipazione è possibile scrivere a giovanna.scatena@gmail.com