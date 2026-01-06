A Civitavecchia, proclamati i vincitori del concorso on line “Il Mio Presepe”

Riceviamo e pubblichiamo

Con la proclamazione dei vincitori dell’iniziativa on line denominata “Il Mio Presepe”

si conclude la programmazione natalizia organizzata dalla Pro Loco cittadina.

Numerosi i partecipanti, alcuni da fuori regione, che oltre all’invio di foto e video,

hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per l’idea di mantenere viva la

tradizione natalizia. In totale sono state considerate valide 22 immagini che hanno dato vita

ad una vera e propria gara di like e di complimenti agli autori dei presepi in un vero spirito

natalizio.

A risultati acquisiti il maggior numero di consensi è stato per il presepe di Vincenza

Colamarino seguito dal presepe di Vincenzo D’Angelo e da quello realizzato

dall’Associazione Mare Nostrum 2000 in collaborazione con l’Ass. Canto D’Amore e l’I.C.

Scuola Elementare Ennio Galice.

Ai tre vincitori i complimenti del Consiglio Direttivo della Pro Loco.

“Quest’anno le foto hanno rappresentato delle realizzazioni davvero magnifiche e

originali, ed è stato bello constatare lo spirito natalizio con cui alcuni “concorrenti” hanno

partecipato. – rivela la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – Alcuni mi hanno

raggiunta telefonicamente per raccontare i particolari della realizzazione del loro presepe,

il materiale utilizzato ed il coinvolgimento dell’intera famiglia.

Con tutto il Direttivo siamo veramente soddisfatti dell’ottima riuscita delle iniziative messe in campo per il Natale 2025. Il Presepe vivente nella nuova location del Parco Martiri delle Foibe ci ha fatto riprovare l’entusiasmo delle prime volte e aperto a nuove prospettive. Iniziamo il nuovo anno con rinnovata energia e pronti a cogliere le opportunità e le sfide che si presenteranno.”

Oltre ai premi per i tre vincitori, sarà rilasciato a tutti un attestato di partecipazione

con i ringraziamenti dell’Associazione per aver contribuito a mantenere vivi i valori della

tradizione natalizia.

Il Presidente

Maria Cristina Ciaffi