5 Gennaio, 2026
Giornale del Lago e della Tuscia

Pubblicati i concorsi per istruttori contabili, amministrativi, vigili e tecnici al Comune di Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

Sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri e sulla piattaforma Inpa la modulistica completa e le credenziali di accesso

“Dopo aver proceduto con le progressioni dei dipendenti comunali già di ruolo e a tempo indeterminato, con un avviso pubblico che consentirà loro di salire di categoria passando dalla C alla D, operazione che darà loro l’opportunità anche di ambire a ruoli di maggior prestigio nel proseguo della loro carriera, a Cerveteri è il momento dei concorsi: sul portale Inpa, pubblicate sei procedure concorsuali, per la formazione di una graduatoria e l’assunzione di istruttori contabili, amministrativi, vigili e tecnici. Un investimento sul futuro del nostro Ente, un impegno che avevo preso insieme al Sindaco Elena Gubetti con i nostri uffici e con la città tutta”. A dichiararlo è Alessandro Gazzella, Assessore al Personale e Bilancio del Comune di Cerveteri, che prosegue:

 “Abbiamo deciso di ampliare l’organico scegliendo i concorsi al posto di altri procedimenti per premiare il merito e il territorio. Crediamo in una Pubblica Amministrazione capace di innovare, di rispondere con rapidità e competenza alle sfide che ogni giorno ci troviamo ad affrontare e di essere davvero al servizio dei cittadini. Il segnale è chiaro: vogliamo potenziare l’apparato amministrativo, con nuovo personale e possibilmente, che viva e conosca il nostro territorio e Cerveteri”.

“Con questi concorsi puntiamo dunque a rinforzare tutto l’assetto amministrativo, un lavoro che ci porterà a migliorare l’efficienza degli uffici, ridurre i tempi di risposta e garantire ai cittadini servizi migliori, trasparenti e accessibili – conclude Gazzella – stiamo costruendo un’amministrazione più solida e preparata perché il futuro del nostro territorio merita un impegno concreto. I bandi completi, con requisiti, modalità di partecipazione e scadenze, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune e sulla piattaforma Inpa”

“Viaggio con i cantautori”: domani in Piazza Aldo Moro a Cerveteri Enrico Capuano in concerto, da De Andrè a Guccini

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

