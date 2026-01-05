A Bracciano venerdì 9 gennaio raccolta straordinaria di sangue

Riceviamo e pubblichiamo
E con l’anno nuovo….cominciamo con il territorio di Bracciano a compiere un gesto di solidarietà, concreto e significativo.
Venerdì 9 Gennaio dalle ore 8 alle 12, si svolgerà a Piazza IV Novembre, la giornata di donazione di sangue per i soci già iscritti e per tutti coloro che si recheranno a digiuno, con possibilità di analisi aggiuntive vitamina D, Psa, Tsh Reflex.
Gli appuntamenti di Avis saranno 4 durante l’ anno, ogni 3 mesi. Un’ importante conquista, in questo territorio , sempre popolato e degno di servizi socio-sanitari a vantaggio della comunità.
Il Presidente di Avis Aureliana , Nicoletta Iacomelli unitamente al referente locale Emanuele Melis, vi aspettano numerosi. Grazie per il vostro gesto.