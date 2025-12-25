Trevignano Romano inaugura le Officine Municipali

Uno spazio pubblico gratuito per lavoro, studio e impresa

Trevignano Romano apre ufficialmente le Officine Municipali – Trevignano Smart Hub, un nuovo spazio pubblico e completamente gratuito dedicato al lavoro condiviso, allo studio, ai servizi di consulenza e allo sviluppo di idee imprenditoriali. Si tratta di un progetto innovativo voluto e promosso dall’Amministrazione comunale, realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio ottenuto attraverso il bando “Officine Municipali” del PR FSE+ 2021–2027, pensato per sostenere interventi a favore dell’occupazione, dell’innovazione e della rigenerazione degli spazi pubblici.

Le Officine Municipali mettono a disposizione venti postazioni di coworking attrezzate con connessione in fibra ottica a 1GB, laptop per chi non ne dispone, stampante multifunzione, area ristoro e un sistema di prenotazione semplice e gratuito tramite app. Accanto agli spazi di lavoro sono stati attivati servizi fondamentali per la crescita professionale dei cittadini: uno sportello dedicato ai bandi e ai finanziamenti regionali, nazionali e PNRR, uno sportello di consulenza su temi giuridici, fiscali, lavorativi e d’impresa e un servizio di baby sitting rivolto agli utenti che utilizzano il coworking, con la presenza di educatori qualificati.

L’Amministrazione comunale ha trasformato un immobile di proprietà pubblica in un luogo moderno, accessibile e utile, concepito per rispondere alle esigenze dei lavoratori da remoto, degli studenti, dei freelance, delle famiglie e dei giovani imprenditori che necessitano di un contesto adeguato per sviluppare i propri progetti.

In merito all’iniziativa, il Vice-Sindaco Luca Galloni ha dichiarato: «Con le Officine Municipali abbiamo voluto realizzare uno spazio pubblico che risponda in modo concreto alle esigenze reali della nostra comunità. È un luogo che permette di lavorare, studiare, informarsi e sviluppare idee senza alcun costo, perché crediamo che i servizi fondamentali debbano essere accessibili a tutti. Abbiamo trasformato un importante finanziamento della Regione Lazio in un progetto tangibile, utile e capace di generare nuove opportunità per Trevignano Romano. Questo spazio rappresenta la nostra visione di un Comune moderno, vicino ai cittadini e impegnato nel favorire innovazione, inclusione e crescita».

Le Officine Municipali si trovano in Via San Sebastiano, al piano terra del palazzo comunale, e sono aperte dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 18:00. Tutti i servizi sono completamente gratuiti e prenotabili tramite app.

Con questa apertura, Trevignano Romano compie un passo significativo verso un modello di servizio pubblico che unisce tecnologia, accessibilità e sostegno concreto alla comunità, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale ed economico del territorio.