A Cerveteri “Le Capinere” in concerto: al Granarone un suggestivo concerto a lume di candela

Riceviamo e pubblichiamo

L’appuntamento con il raffinato ensemble guidato da Maria Letizia Beneduce, violinista dell’Orchestra del Festival di Sanremo, è per martedì 30 dicembre alle ore 21:00 al Granarone. Da Verdi a Bizet, da Nino Rota a Piovani fino a Morricone: ingresso gratuito

Buio in sala. Ad illuminare e a rendere suggestivo l’ambiente, ci penseranno delle musiciste straordinarie ed oltre 500candele. Dopo il successo di questa estate alla Necropoli Etrusca della Banditaccia, a Cerveteri, all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, tornano “Le Capinere”, per quello che si prospetta essere uno degli appuntamenti più emozionanti e raffinati del Natale Caerite 2025.

Porteranno in scena “Lucevan le stelle a Natale”, un omaggio ai più grandi compositori della storia della musica, da Verdi a Bizet, fino alle colonne sonore del cinema italiano e mondiale firmate Nino Rota, Nicola Piovani ed Ennio Morricone, non tralasciando chiaramente i tradizionali brani natalizi.

A guidare questo ensemble di straordinarie musiciste, impreziosito da una sublime cantante lirica, il violino di Maria Letizia Beneduce, da oltre dieci anni stabilmente presente all’interno dell’Orchestra del Festival di Sanremo. L’appuntamento è per martedì 30 dicembre alle ore 21:00 e l’ingresso è libero e gratuito.

“Non un concerto, ma un viaggio immersivo nelle emozioni, nei ricordi, sensazioni che solamente la musica è in grado di offrire – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – ‘Lucevano le Stelle” ci porterà per una sera un mondo parallelo: le raffinate sonorità e melodie, le oltre 500candele accese, ci regaleranno sensazioni davvero uniche che ci faranno viaggiare nel tempo. ‘Le Capinere’ sono sinonimo di qualità: già questa estate abbiamo ospitato un appuntamento analogo all’interno della Necropoli della Banditaccia e la risposta del pubblico è stata impressionante. Sono certa che anche quest’anno, con il meraviglioso quintetto de Le Capinere, sarà gradito dai nostri cittadini. Il concerto, così come tutti gli altri appuntamenti del Natale Caerite, è ad ingresso gratuito”.

“Il Concerto de Le Capinere è una delle punte di diamante del Natale Caerite 2025 – ha aggiunto l’Assessore Francesca Cennerilli – in programma, tra i tanti appuntamenti, cito con estremo piacere le due serate dedicate al grande Gospel, con il ‘Concerto Gospel Sister Heart’ di domenica 28 dicembre e il ‘Gospel Italian Singers’ di lunedì 5 gennaio, il ‘Christmas Candle Experience’ del 1°Gennaio e l’immancabile e tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente al Parco della Legnara del 4, 5 e 6 gennaio”