uattro giorni di eventi culturali fra rassegne e incontri con i professionisti delle nuove tecnologie. Un progetto del Comune grazie ai fondi di Disco Lazio.

Riceviamo e pubblichiamo

CULTURA: DALL’11 DICEMBRE A CERVETERI IL FESTIVAL “CAMPUS ETRURIA” PER I GIOVANI STUDENTI

Sindaca Elena Gubetti: “lanciamo il progetto di Cerveteri polo storico-culturale dell’Etruria meridionale. Siamo patrimonio UNESCO, una città che punta su cultura, innovazione e inclusione giovanile”.

Roma, 3 dicembre 2025 – Quattro giorni di eventi culturali dedicati all’orientamento universitario e lavorativo rivolti ai giovani studenti che attraverso talk, laboratori pratici ed esperienze interattive potranno confrontarsi e conoscere dal vivo le figure professionali del futuro legate all’Intelligenza Artificiale e alle nuove tecnologie. Ad organizzare la kermesse sarà il Comune di Cerveteri, cittadina laziale a pochi chilometri dalla Capitale, patrimonio UNESCO, grazie ai fondi stanziati da un bando regionale di Disco Lazio.

L’evento dal titolo “Campus Etruria – Festival di Cultura, Musica e Futuri Possibili” è organizzato in quattro giornate tematiche, 11-12 e 15-16 dicembre, durante le quali sarà allestito un teatro tenda nella storica Piazza Aldo Moro.

Si comincerà giovedì 11 con un giornata dedicata ad orientamento, nuove tecnologie e AI, venerdì 12 si parlerà di cinema, musica e gaming. La settimana successiva, lunedì 15 verrà dedicato al giornalismo e alla microeditoria e la giornata conclusiva del Festival, il 16 dicembre, all’arte e all’innovazione museale.

Il festival promosso dal Comune di Cerveteri vuole mettere al centro le nuove generazioni, integrando cultura, inclusione, orientamento e intrattenimento.

Fra gli obiettivi principali, come spiega la sindaca Elena Gubetti, vi è quello di “promuovere l’accesso alla cultura e ai servizi da parte dei giovani, favorire l’accoglienza e la partecipazione di studenti fuori sede e stranieri e offrire momenti formativi legati alle nuove tecnologie che rappresentano le professioni del futuro”.

“Grazie al Festival consentiremo a tanti ragazzi e ragazze delle scuole del nostro territorio di entrare in contatto con professionisti che lavorano con le nuove tecnologie, consentendogli di conoscere e sperimentare le nuove frontiere aperte dalle innovazioni digitali”, dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione, Romina Vignaroli.

“Cerveteri si dimostra ancora una volta capofila nei progetti culturali della nostra Regione. Con Campus Etruria vogliamo rinsaldare la nostra tradizione di essere una comunità sempre aperta al dialogo e alle innovazioni che molto spesso passano proprio attraverso iniziative culturali come questa”, spiega l’assessore alla Cultura, Francesca Cennerilli.

