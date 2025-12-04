Paolo Eleuteri Serpieri inaugura a Ladispoli la 1ª Mostra Internazionale del Fumetto Passionale

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 5 dicembre alle ore 18:00, presso il Teatro Marco Vannini di Ladispoli, sarà inaugurata la 1ª Mostra Internazionale del Fumetto Passionale del maestro Paolo Eleuteri Serpieri, uno dei più autorevoli e raffinati autori del panorama internazionale e ospite d’eccezione dell’evento.

Durante l’incontro, il maestro Serpieri ripercorrerà la propria carriera artistica, condividendo con il pubblico il processo creativo, le influenze stilistiche, le tecniche grafiche e la filosofia narrativa che hanno reso il suo lavoro iconico e riconoscibile. Sarà un’occasione preziosa per esplorare da vicino il mondo dell’illustrazione, del fumetto d’autore e della ricerca estetica che caratterizza la sua produzione.

Il dibattito, moderato dal giornalista Alessio Caprodossi, sarà arricchito dalle domande del pubblico e da un confronto aperto sulle nuove direzioni dell’arte visiva contemporanea, offrendo agli appassionati, agli studenti e ai curiosi un momento di approfondimento e dialogo con una delle figure più significative del settore.

Tra gli ospiti presenti sul palco anche Dino Caterini, direttore della scuola internazionale Comics, che si ringrazia per la preziosa collaborazione.

L’evento è organizzato da La Valigia dell’Attore in collaborazione con l’Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Ladispoli.

Ingresso gratuito, non occorre la prenotazione. Per info 06/5941726.

Ufficio Stampa Comune di Ladispoli