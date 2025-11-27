27 Novembre, 2025
PSICOANALISI E INFANZIA   IN USCITA IL NUOVO LIBRO DI ADELIA LUCATTINI

Psicanalisi e infanzia

Riceviamo e pubblichiamo

EDITO DA SOLFANELLI EDITORE

Si intitola “Psicoanalisi e infanzia – Vademecum per genitori, nonni, educatori”, il nuovo libro della psichiatra e psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana, Adelia Lucattini. Il libro, nato dalla collaborazione della giornalista scientifica Marialuisa Roscino che ha realizzato le interviste, è edito dalla Casa Editrice Solfanelli, con Postfazione di Maria Giuseppina Pappa ed è distribuito in tutte le librerie e store online.

Il volume, scritto in modo scorrevole e con una robusta bibliografia di riferimento messa a disposizione del lettore, “è un vademecum per le persone, i bambini, i genitori, gli educatori “per affrontare le proprie difficoltà e superarle”, spiega l’autrice Adelia Lucattini.

In questa opera Adelia Lucattini guida il lettore attraverso le tappe fondamentali dello sviluppo infantile, integrando la prospettiva psicoanalitica con le più recenti scoperte neuroscientifiche. Un vademecum essenziale per chi accompagna i bambini nella crescita, tra scienza e quotidianità. Pagina dopo pagina, in forma di intervista, vengono discussi temi cruciali per genitori ed operatori delle agenzie educative: dalla relazione madre-bambino e padre-bambino, alle strategie per promuovere autonomia, intelligenza emotiva e benessere psicologico; dalla gestione delle difficoltà scolastiche (ADHD, DSA, dislessia), all’importanza del gioco, dello sport e delle attività creative anche in occasione delle ricorrenze festive; dal ruolo che disegno e musica ricoprono nella psiche infantile ai risvolti psicologici delle malattie fisiche, come cefalee, asma e celiachia. Sempre con rigore e sensibilità, l’Autrice offre strumenti pratici e indicazioni operative per sostenere i più piccoli e le loro famiglie, trasmettendo competenza, empatia e fiducia nel futuro.

In chiusura del libro l’interessante post-fazione dell’analista infantile Maria Giuseppina Pappa.

Adelia Lucattini è psichiatra e psicoanalista, membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytical Association. Esperta nella psicoanalisi di bambini e adolescenti, ha numerose pubblicazioni, è autrice di numerose opere ad indirizzo psicoanalitico, saggi e articoli su riviste di psicoanalisi, psichiatria e critica letteraria.

