20 Novembre, 2025
Per troppe donne la violenza è pane quotidiano: la campagna nei Comuni del territorio

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, i Comuni del territorio – insieme alla Rete Lia e alle associazioni locali – lanciano la campagna “Per troppe donne la violenza è pane quotidiano”.

Dal 24 novembre, presso i panifici aderenti, verranno distribuite buste del pane con messaggi informativi e di sensibilizzazione, trasformando un gesto quotidiano in un’opportunità per aumentare la consapevolezza e sostenere le vittime.

La campagna sarà presentata ufficialmente il 21 novembre alle ore 11.00 nella Sala Consiliare di Bracciano, aperta a tutti i cittadini

