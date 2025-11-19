Per troppe donne la violenza è pane quotidiano: la campagna nei Comuni del territorio

Riceviamo e pubblichiamo
In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, i Comuni del territorio – insieme alla Rete Lia e alle associazioni locali – lanciano la campagna “Per troppe donne la violenza è pane quotidiano”.
Dal 24 novembre, presso i panifici aderenti, verranno distribuite buste del pane con messaggi informativi e di sensibilizzazione, trasformando un gesto quotidiano in un’opportunità per aumentare la consapevolezza e sostenere le vittime.
La campagna sarà presentata ufficialmente il 21 novembre alle ore 11.00 nella Sala Consiliare di Bracciano, aperta a tutti i cittadini