20 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEconomia

CIVITAVECCHIA e VITERBO – Zls, Gismondi (Cna): “L’abbiamo chiesta per anni: bene la firma, ora un’attuazione rapida e che non deluda le aspettative”

0
86

Riceviamo e pubblichiamo

L’avevamo chiesta oltre sette anni fa, abbiamo registrato con favore ogni piccolo passo in avanti verso la sua nascita. Ora che la Zona logistica semplificata è a un passo, chiediamo uno sforzo per chiudere il prima possibile questa partita. È un intervento che il territorio merita e che attende da tempo”. Il presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Alessio Gismondi, saluta positivamente la firma del decreto da parte del Governo che istituisce ufficialmente la Zls del Lazio.

Ci siamo resi conto da subito – dice Gismondi – degli enormi vantaggi che avremmo potuto ottenere. Tanto che già nel 2018, quando Regione Lazio e Autorità di Sistema Portuale avevano iniziato un iter di collaborazione, avevamo definito la futura Zls ‘un opportunità preziosa per il futuro del nostro territorio’. E anche lo scorso anno avevamo applaudito la proposta di istituzione contenuta nella delibera della giunta regionale con la quale si approvava il ‘Piano di sviluppo strategico – aggiornamento 2024’. Oggi lo ripetiamo con la stessa convinzione, ma anche con la consapevolezza che ora che il traguardo è vicino, il cerchio va chiuso nel migliore dei modi e nei tempi più rapidi possibili”.

Porto di Civitavecchia e imprese del territorio della Tuscia nei comuni di Viterbo, Civita Castellana, Orte e Tarquinia: tutti potranno beneficiare di questa novità, una sorta di area a burocrazia zero che comprende anche agevolazioni fiscali e doganali, “a tutto vantaggio della competitività del territorio e a cascata dell’occupazione. Per questo, oltre a rinnovare il plauso, chiediamo che a un lavoro preparatorio durato anni – conclude Gismondi – seguano un’attuazione e una finalizzazione che non deludano le aspettative”.

Articolo precedente
Per troppe donne la violenza è pane quotidiano: la campagna nei Comuni del territorio
Articolo successivo
Papa Leone XIV annuncia la seconda edizione della Giornata Mondiale dei Bambini, si terrà dal 25 al 27 settembre 2026 a Roma

Ultimi articoli

Primo piano

Esercitazione presso il porto di Civitavecchia dello SCIP

Politica

Bio al Centro: ConfagriBio e A.I.A.B. insieme per riportare il biologico al centro del dibattito politico laziale.

Territorio

Alessio Pascucci nuovo Amministratore Unico della Multiservizi Caerite

Cultura

“Le stagioni della dimenticanza” di Mirna Manni

Primo piano

Sigfrido Ranucci e Report hanno vinto.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it