20 Novembre, 2025
Esercitazione presso il porto di Civitavecchia dello SCIP

Riceviamo e pubblichiamo

Si informa la cittadinanza che nella giornata del 20 novembre p.v., presso il porto di Civitavecchia, si svolgerà un’esercitazione organizzata dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – S.C.I.P.
L’attività è finalizzata a verificare il corretto funzionamento dei nuovi apparati di comunicazione installati su mezzi aerei e navali della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.
L’esercitazione prevederà la simulazione di uno sbarco di migranti all’interno dell’area portuale.
Le operazioni rientrano nelle ordinarie attività di addestramento e coordinamento interforze e non comporteranno alcuna ricaduta per la sicurezza pubblica.
