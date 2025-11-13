13 Novembre, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

Civitavecchia presente alla 42ª Assemblea Nazionale ANCI a Bologna

Civitavecchia, 12 novembre 2025 — Anche Civitavecchia sarà presente alla 42ª Assemblea Nazionale dell’ANCI, in programma a Bologna dal 12 al 14 novembre, che vedrà riuniti amministratori locali da tutta Italia per tre giorni di confronto sui principali temi che riguardano la vita dei Comuni.
L’appuntamento, dedicato quest’anno alle sfide della transizione ecologica, della trasformazione digitale, del welfare territoriale e delle politiche di coesione, rappresenta il principale momento di dialogo tra istituzioni locali, Governo e Regioni.
A rappresentare il Comune di Civitavecchia sarà la consigliera comunale Valentina Di Gennaro, componente dell’Assemblea elettiva dell’ANCI Lazio e dell’Assemblea delle Amministratrici Donne del Lazio, che parteciperà ai lavori portando il contributo della città all’interno del dibattito nazionale sulle politiche locali e sul rafforzamento del ruolo dei Comuni nel sistema delle autonomie.
La partecipazione di Civitavecchia all’Assemblea ANCI testimonia la volontà dell’Amministrazione comunale di consolidare il proprio impegno nei processi di innovazione, sostenibilità e crescita dei territori.
Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

