Tanti sindaci e tante imprese. Presentato a Bracciano lo Spazio Attivo Lazio Innova dall’assessore Angelilli

Riceviamo e pubblichiamo
La vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli ha illustrato nello Spazio Attivo Lazio Innova di Bracciano le numerose opportunità e i nuovi bandi messi a disposizione per sostenere il tessuto imprenditoriale locale.
Un momento importante di confronto e informazione per tutte le realtà che vogliono crescere, innovare e contribuire allo sviluppo del nostro territorio.
Le iniziative presentate, con il supporto del Programma Regionale FESR 2021-2027, rappresentano un’occasione concreta per startup, PMI e giovani imprenditori che desiderano accedere a risorse, formazione e supporto per realizzare i propri progetti.