7 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

D’Amato: incidenti stradali, basta vittime. Approvare subito la legge “Lazio strade sicure”

0
100

Lazio Strade Sicure, fermare la strage sulle strade: educazione, prevenzione e corsi di guida sicura per i giovani del Lazio

“Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani fino a 29 anni. Nel Lazio, solo negli ultimi tre anni, oltre 900 persone hanno perso la vita e, nei primi nove mesi del 2025, sono già più di 40 i pedoni uccisi sulle strade della nostra regione. Numeri che fanno del Lazio la maglia nera in Italia per vittime della strada e che raccontano una tragedia quotidiana che non può più essere tollerata” dichiara Alessio D’Amato, promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure, con il patrocinio delle associazioni dei familiari delle vittime.

La legge si ispira alla strategia europea della Vision Zero, che punta a dimezzare le vittime entro il 2030 e ad arrivare a zero vittime entro il 2050. “Non è un’utopia – sottolinea D’Amato – in molte capitali europee questo obiettivo si sta già raggiungendo grazie a un forte impegno politico e a misure concrete”.

La legge, ferma da oltre due anni in commissione, mette al centro la prevenzione e l’educazione alla sicurezza stradale, con programmi e laboratori nelle scuole rivolti agli studenti per rafforzare fin da giovanissimi la percezione del rischio e la cultura del rispetto delle regole. Accanto alla formazione, il testo prevede i corsi di guida sicura per i ragazzi e per chi guida mezzi pubblici, l’istituzione di un Osservatorio regionale permanente, il sostegno psicologico ai familiari delle vittime e un fondo dedicato alla messa in sicurezza delle strade, a partire dai passaggi pedonali e dagli incroci più critici.

“Ogni vittima della strada è un fallimento del sistema – spiega D’Amato –. Non possiamo più assistere in silenzio a una strage che colpisce ogni settimana le famiglie della nostra regione e della Capitale. La politica non può più voltarsi dall’altra parte: ogni ulteriore attesa è grave”.

Articolo precedente
Comicità e cabaret: doppio spettacolo ad ingresso gratuito nel weekend al Granarone a Cerveteri
Articolo successivo
PALESTINA. UN GENOCIDIO IN DIRETTA

Ultimi articoli

Politica

Comunicato stampa su porto commerciale di Fiumicino

Territorio

Enrico Stronati Pulizia caditoie: dopo la nostra richiesta, parte l’ordine di intervento urgente su 240 punti critici

Territorio

CINGHIALI PASCOLANO TRA I RIFIUTI SPARSI PER TERRA SUL LUNGOLAGO DI ANGUILLARA SABAZIA

Cultura

Breve commento a “Le tre vite di Lisa” a cura di Barbara Conti

Territorio

Cordoglio per la scomparsa del generale dell’Aeronautica Militare Luigi Flamini

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it