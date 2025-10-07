7 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Comicità e cabaret: doppio spettacolo ad ingresso gratuito nel weekend al Granarone a Cerveteri

0
83
comicità e cabaret a Cerveteri

Si riceve e si pubblica

Appuntamento per sabato 11 e domenica 12 ottobre alle ore 21:00. In scena, Dani Bra con “Wonder Bra” e Enzo Garramone con “Non avevo il fisico… per far e il fisico”

Due serate all’insegna della comicità a Cerveteri. Sabato 11 e domenica 12 ottobre l’Aula Consiliare del Granarone è pronta a diventare palcoscenico di due appuntamenti di teatro e cabaret aperti a tutti, ad ingresso gratuito, per trascorrere del tempo piacevole in compagnia, dove protagoniste saranno la voglia di ridere, di divertirsi e di non “pensare” alla routine quotidiana per qualche ora.

Sabato 11 ottobre ad andare in scena sarà l’attore comico Dani Bra, con “Wonder Bra”, esilarante spettacolo teatrale che tra monologhi, personaggi, musica, poesia e irriverenti giochi di parole che farà sfociare il pubblico in delle piacevolissime risate.

Domenica 12 ottobre invece, è il turno di Enzo Garramone con lo spettacolo “Non avevo il fisico… per fare il fisico”.

Entrambi gli spettacoli, patrocinati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri sono ad ingresso gratuito ed avranno inizio alle ore 21:00.

“Due serate da non perdere a Cerveteri, due spettacoli comici ad ingresso gratuito: due momenti per stare insieme e trascorrere del tempo con degli artisti davvero di spessore, che sapranno coinvolgere e divertire – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – si tratta dei primi appuntamenti dopo l’Estate Caerite: invito pertanto la cittadinanza e le famiglie a venire ad assistere a questo doppio appuntamento con la comicità che come Assessorato sono felice di proporre a Cerveteri”.

“Stiamo lavorando con l’ufficio cultura e con la Giunta ai prossimi eventi e rassegne artistiche all’interno della nostra città – prosegue l’Assessore Cennerilli – l’obiettivo è quello di offrire alla città un’offerta culturale sempre ampia, variegata e di interesse collettivo

Articolo precedente
Progetto “continuità” dalle elementari alle medie alla scuola di Via Satrico a Cerenova: lezioni di musica per i bambini di quinta
Articolo successivo
D’Amato: incidenti stradali, basta vittime. Approvare subito la legge “Lazio strade sicure”

Ultimi articoli

Politica

Comunicato stampa su porto commerciale di Fiumicino

Territorio

Enrico Stronati Pulizia caditoie: dopo la nostra richiesta, parte l’ordine di intervento urgente su 240 punti critici

Territorio

CINGHIALI PASCOLANO TRA I RIFIUTI SPARSI PER TERRA SUL LUNGOLAGO DI ANGUILLARA SABAZIA

Cultura

Breve commento a “Le tre vite di Lisa” a cura di Barbara Conti

Territorio

Cordoglio per la scomparsa del generale dell’Aeronautica Militare Luigi Flamini

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it