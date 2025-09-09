9 Settembre, 2025
Torna a Campagnano di Roma la Sagra della Pizzinchiella

sagra della Pizzichiella

Si riceve e si pubblica

La Sagra della Pizzinchiella è diventato uno degli appuntamenti

enogastronomici più attesi di settembre in Provincia di Roma.

Organizzato e promosso dall’Associazione Pizzinchiella Campagnanese e

dalla Pro Loco Campagnano, in collaborazione con il Comune di

Campagnano, con il contributo di Arsial e della Regione Lazio, dopo il

successo della prima edizione, si presenta venerdì 12 settembre con un

programma ancora più ricco. Dalle 16:30 il centro storico di

Campagnano si animerà di stand gastronomici in cui verranno proposti

tutti i principali prodotti tipici locali, unitamente alle eccellenze

agricole del territorio, trasformandosi in un vero e proprio

palcoscenico a cielo aperto, in cui si celebrerà una grande festa in

onore della Pizzinchiella. Laboratori, giochi, conferenze,

intrattenimento, accompagneranno fino a fine serata i numerosi

visitatori, che ovviamente potranno gustare la Pizzinchiella in tutte

le sue prelibate varianti.

La Pizzinchiella è un piatto salato tipico della cucina della

tradizione campagnanese, solitamente preparato in occasioni speciali e

servito nelle osterie, accompagnato da un bicchiere di vino locale.

Esteticamente simile ad una crêpes, la ricetta della pizzinchiella ha

radici che affondano nella tradizione contadina tipica delle campagne

della tuscia romana, basata su farina, uova, acqua, pecorino e vino

bianco; gli ingredienti cosiddetti poveri che avevano a disposizione i

contadini del tempo.

Oggi l’Associazione Pizzinchiella Campagnanese si occupa di dare voce

a quella che è la tradizione di un piatto semplice, che però conserva

ricordi tramandati di generazione in generazione, e rappresenta

l’identità, gastronomica e culturale di un territorio.

Andrea Titti

