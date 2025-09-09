AVAB Bracciano, 35 anni al servizio del territorio: la presidente Vergari racconta il volontariato

Trentacinque anni di impegno, sacrificio e passione al servizio della comunità. L’AVAB di Bracciano (Associazione Volontari Antincendi Boschivi – Protezione Civile) è un punto di riferimento per il territorio e non solo. A raccontarci la storia e la missione dell’associazione è la presidente Enza Vergari, alla guida del gruppo da 14 anni.

Quando è nata l’AVAB e qual è la sua missione principale? «L’AVAB ODV è nata nel 1990. In 35 anni abbiamo operato non solo a Bracciano, ma anche a livello regionale e nazionale, intervenendo in ogni emergenza per salvaguardare la vita umana e l’ambiente».

Quali sono gli interventi più frequenti, soprattutto in estate? «Operiamo in caso di eventi meteo avversi, incendi boschivi in collaborazione con i Vigili del Fuoco, assistenza alla popolazione durante emergenze come alluvioni, terremoti o eventi straordinari, e supportiamo le forze dell’ordine quando necessario».

Come è composta la squadra dei volontari? «Siamo 40 volontari, dai 16 anni in su. Ognuno mette a disposizione il proprio tempo libero, ricevendo formazione e addestramento specifici. L’AVAB per noi è una seconda famiglia».

C’è un intervento che ricorda con particolare emozione? «Ogni servizio porta con sé energia e orgoglio. Ricordo gli incendi che ci impegnano per ore tra caldo e fumo, o i campi di accoglienza montati per chi ha perso tutto. Il nostro motto è: “Noi con voi, voi con noi”».

Quali sono le difficoltà principali? «Gestire mezzi, attrezzature e carburante è oneroso. Ci autofinanziamo e contiamo su donazioni, ma i fondi non bastano mai. Aiutare l’AVAB significa aiutare tutta la comunità».

Come può un cittadino diventare volontario? «Basta contattarci via mail o WhatsApp, fare un colloquio e un mese di prova. Poi inizia la formazione e si diventa parte della nostra grande famiglia».

Avete progetti futuri? «Abbiamo aperto una nuova sede a Osteria Nuova e vogliamo acquistare un mezzo logistico e un modulo antincendio per potenziare le attività».

Che cosa significa per Lei essere presidente? «All’inizio ho dovuto superare diffidenze perché donna, ma oggi sono orgogliosa della mia squadra: l’unità e la stima reciproca ripagano ogni sacrificio».

Con passione e determinazione, l’AVAB di Bracciano continua a essere un punto fermo per la sicurezza del territorio. E il motto della presidente Vergari resta una promessa: «Noi con voi, voi con noi».

Paola Forte

