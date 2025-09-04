Il Sindaco Piendibene scrive a Meloni per chiedere il pieno sostegno alla missione umanitaria Global Sumud Flotill

Si riceve e si publbica

È partita la missione umanitaria indipendente Global Sumud Flotilla, che coinvolge decine di imbarcazioni e circa 300 attivisti provenienti da 44 Paesi, tra cui l’Italia, con l’obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione civile della Striscia di Gaza, duramente colpita da mesi di bombardamenti e gravi privazioni. Anche la città di Civitavecchia ha risposto con generosità, mobilitandosi in tempi rapidi per raccogliere risorse e viveri destinati alla missione. Un gesto concreto di solidarietà che testimonia l’impegno civile dei nostri concittadini, al fianco del coraggio degli attivisti impegnati in questa difficile impresa, ispirata ai valori universali di umanità e rispetto della dignità umana.

La Flotilla non si limita a fornire aiuti materiali, ma vuole promuovere l’apertura di un corridoio umanitario e riaffermare il principio della libera circolazione in mare, come sancito dal diritto internazionale.

Il Sindaco Marco Piendibene, scrivendo al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando la gravità della situazione attuale, la necessità di garantire la sicurezza dei volontari e il successo dell’operazione, ha rivolto un forte appello al Governo italiano affinché sostenga con convinzione la richiesta di un cessate il fuoco immediato, lo stop agli attacchi indiscriminati contro i civili e l’apertura di corridoi umanitari stabili.

“A tutto ciò dovrebbe accompagnarsi la ripresa di un processo politico credibile che conduca alla soluzione dei due Stati per due popoli, unico orizzonte in grado di garantire pace e sicurezza nella regione. È il tempo di agire, mettendo al centro la salvaguardia delle vite umane e il rispetto del diritto internazionale.”, ha infine dichiarato il Sindaco.