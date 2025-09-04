5 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeInternazionale

Il Sindaco Piendibene scrive a Meloni per chiedere il pieno sostegno alla missione umanitaria Global Sumud Flotill

0
150
tavolo di sicurezza sul lavoro a Civitavecchia
Si riceve e si publbica
È partita la missione umanitaria indipendente Global Sumud Flotilla, che coinvolge decine di imbarcazioni e circa 300 attivisti provenienti da 44 Paesi, tra cui l’Italia, con l’obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione civile della Striscia di Gaza, duramente colpita da mesi di bombardamenti e gravi privazioni. Anche la città di Civitavecchia ha risposto con generosità, mobilitandosi in tempi rapidi per raccogliere risorse e viveri destinati alla missione. Un gesto concreto di solidarietà che testimonia l’impegno civile dei nostri concittadini, al fianco del coraggio degli attivisti impegnati in questa difficile impresa, ispirata ai valori universali di umanità e rispetto della dignità umana.
La Flotilla non si limita a fornire aiuti materiali, ma vuole promuovere l’apertura di un corridoio umanitario e riaffermare il principio della libera circolazione in mare, come sancito dal diritto internazionale.
Il Sindaco Marco Piendibene, scrivendo al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando la gravità della situazione attuale, la necessità di garantire la sicurezza dei volontari e il successo dell’operazione, ha rivolto un forte appello al Governo italiano affinché sostenga con convinzione la richiesta di un cessate il fuoco immediato, lo stop agli attacchi indiscriminati contro i civili e l’apertura di corridoi umanitari stabili.
“A tutto ciò dovrebbe accompagnarsi la ripresa di un processo politico credibile che conduca alla soluzione dei due Stati per due popoli, unico orizzonte in grado di garantire pace e sicurezza nella regione. È il tempo di agire, mettendo al centro la salvaguardia delle vite umane e il rispetto del diritto internazionale.”, ha infine dichiarato il Sindaco.
Articolo precedente
Cordoglio per la morte di Marco Coppari a Civitavecchia

Ultimi articoli

Territorio

Cordoglio per la morte di Marco Coppari a Civitavecchia

Eventi

Marco Morandi, Biagio Izzo e l’Orchestra Casadei alla 45esima Sagra della Salsiccia di Borgo San Martino.

Cultura

BRACCIANO, TORNA L’AULA STUDIO AL CENTRO CIVICO

Politica

INCIDENTI; D’AMATO: ZERO VITTIME SI PUÒ. ROMA E LAZIO MAGLIA NERA, A HELSINKI NESSUN MORTO NELL’ULTIMO ANNO

Eventi

“𝐃𝐎𝐍𝐍𝐄. 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐈, 𝐓𝐑𝐀𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈 𝐄 𝐒𝐄𝐆𝐍𝐈 𝐃𝐈 𝐑𝐈𝐍𝐀𝐒𝐂𝐈𝐓𝐀”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it