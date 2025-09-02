CONSEGNA DEGLI ARREDI SCOLASTICI PER L’A.S. 2025/2026 a Civitavecchia

Si riceve e si pubblica

In questi giorni è in corso la consegna degli arredi scolastici destinati agli Istituti Comprensivi della città, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

La fornitura riguarda sia le nuove classi istituite, sia la sostituzione del materiale ormai deteriorato, sulla base delle richieste avanzate dalle singole scuole. A ciascun Istituto è stato chiesto di indicare le proprie necessità in ordine di priorità, così da poter garantire una distribuzione equilibrata delle risorse disponibili.

Tra il materiale in consegna figurano banchi e sedie per le scuole primarie e secondarie, arredi per le mense, armadi e cattedre, oltre a sedute dedicate agli alunni con disabilità

. La distribuzione interessa tutti i plessi cittadini, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, e si concluderà entro mercoledì, salvo imprevisti.

“Con questo intervento – dichiara l’assessore all’Istruzione e Cultura Stefania Tinti – confermiamo l’impegno dell’Amministrazione nel garantire ambienti scolastici adeguati e funzionali. È fondamentale rispondere con puntualità alle esigenze delle scuole, sostenendo al tempo stesso l’inclusione e la qualità della vita quotidiana di studentesse e studenti. L’attenzione agli spazi educativi non è un dettaglio, ma un investimento sul futuro della nostra comunità”.