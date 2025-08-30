Presentato a Vejano il libro “Inversi pensieri”

Grande partecipazione ed emozione, ieri pomeriggio, nella caratteristica piazza Santa Maria di Vejano per la presentazione del libro di Giacomo Chiozzi “Inversi Pensieri”, edito da BookLab di Franco Amadio. Una raccolta di poesie nate dall’improvvisazione, dall’istinto e dal bisogno di dare forma a pensieri e sensazioni.

L’Autore con uno stile immediato, sincero – molto sincero – e non mediato ci accompagna nel suo particolare viaggio con parole profonde e leggere, ironiche e malinconiche, accomunate da una freschezza autentica e da uno sguardo lucido e indagatore.

Poesie che parlano al cuore attraverso la spontaneità, mai banale, o attraverso la forza della rima (capacità ereditata da suo padre e suo nonno che si dilettavano nell’ottava rima).

Due libri in uno così come il titolo: pensieri in versi o pensieri inversi, ossia uno sguardo rovesciato sul mondo e su ciò che ci circonda: “Di quello che ci viene raccontato, sarebbe cosa opportuna, vedere sempre l’altra faccia della luna”.

Un libro che si legge, che si racconta e un libro celato, nascosto tra le righe.

Molto espressivi e calati nella parte anche i vari lettori e lettrici che si sono alternate nella lettura/recitazione di alcune poesie.

Le più apprezzate, soprattutto, quelle legate alla tematica del ricordo, delle persone, della storia e delle tradizioni del borgo di Vejano (come, per esempio, “In vino veritas”, “Pax elettorale”, “Er panonto de ‘na vorta”, “Le persone de Viano”) che sono state accolte da numerosi e calorosi applausi.

“Le poesie non andrebbero soltanto lette o recitate: andrebbero anche raccontate. Perché in ogni parola, in ogni immagine, in ogni pensiero c’è un viaggio. Un viaggio personale, interiore che – attraverso la magia della poesia – diventa patrimonio di tutti.

Le mie si possono considerare “Poesie a km 0” perché sento molto forte il legame con le mie origini, con le tradizioni, con tutte quelle persone che mi hanno e ci hanno visto crescere.

Compito della poesia, della letteratura, della cultura in generale è anche questo: il desiderio e la capacità di tramandare il nostro passato, ciò che ci caratterizza o ci ha caratterizzato come comunità”, queste le parole di Giacomo Chiozzi a conclusione del reading poetico. Ricordiamo che i proventi ricavati dalla vendita del libro saranno devoluti interamente alla Fraternita di Misericordia di Vejano.

Brunella Bassetti – Redattrice de L’agone