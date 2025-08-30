31 Agosto, 2025
INCIDENTI; D’AMATO: SABATO DI SANGUE SULLE STRADE DI ROMA E DEL LAZIO CON MORTI E FERITI

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, durante la conferenza stampa straordinaria in giunta regionale, sull'emergenza coronavirus
Si riceve e si pubblica
“La sicurezza stradale è una vera e propria emergenza, troppi morti e feriti. È un sabato di sangue. Troppe vite e famiglie spezzate. Chiedo che sia approvata la proposta di legge Lazio Strade Sicure, in modo da realizzare le azioni concrete previste e investire seriamente sulla prevenzione e l’educazione stradale. Roma e il Lazio hanno la maglia nera in Italia e bisogna fare di più: non si può restare inermi davanti a questa mattanza”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Azione e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure, Alessio D’Amato.
ALLA SCUOLA MEDIA DI CANALE ARRIVANO GLI ARMADIETTI PER LA "DADA" CON IL CONTRIBUTO DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI 1984
Presentato a Vejano il libro "Inversi pensieri"

