INCIDENTI; D’AMATO: SABATO DI SANGUE SULLE STRADE DI ROMA E DEL LAZIO CON MORTI E FERITI

“La sicurezza stradale è una vera e propria emergenza, troppi morti e feriti. È un sabato di sangue. Troppe vite e famiglie spezzate. Chiedo che sia approvata la proposta di legge Lazio Strade Sicure, in modo da realizzare le azioni concrete previste e investire seriamente sulla prevenzione e l’educazione stradale. Roma e il Lazio hanno la maglia nera in Italia e bisogna fare di più: non si può restare inermi davanti a questa mattanza”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Azione e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure, Alessio D’Amato.