21 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Salvo Vitale: una vita dedicata all’educazione e all’impegno antimafia

0
96
In ricordo di Salvo Vitale

La scomparsa di Salvo Vitale non rappresenta soltanto un vuoto affettivo per chi ne ha conosciuto l’integrità e la passione civile, ma costituisce un monito per l’intera comunità scolastica e culturale italiana.

Vitale è stato, insieme a Peppino Impastato, voce libera di una Sicilia che non ha mai accettato il silenzio imposto dalla mafia. Con Radio Aut dimostrò che la parola, la satira, l’ironia e la musica potevano diventare strumenti di resistenza, più incisivi di qualsiasi arma. Nella sua attività di docente di filosofia e storia, ha saputo trasformare l’aula scolastica in un laboratorio di coscienza critica, facendo comprendere alle nuove generazioni che l’educazione antimafia non è un capitolo accessorio, ma un fondamento di cittadinanza democratica.

Ricordare Salvo Vitale significa riaffermare che il contrasto alla mafia non si esaurisce nelle aule dei tribunali: esso si radica nella cultura, nella poesia, nella memoria e nell’impegno quotidiano. La sua testimonianza resta un patrimonio di dignità e di libertà che le scuole hanno il dovere di trasmettere.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani invita le istituzioni scolastiche a fare memoria di Salvo Vitale non con il linguaggio dell’enfasi, ma con la pratica dell’approfondimento e della riflessione critica. La sua eredità è un invito a non abbassare lo sguardo, a non lasciarsi normalizzare dal potere dell’illegalità, a credere che anche una piccola radio di provincia, un giornale locale, una lezione in aula possano diventare strumenti di liberazione.

Alla sua famiglia e a quanti hanno condiviso il suo percorso rivolgiamo un pensiero di vicinanza e gratitudine. Ai giovani, rivolgiamo invece l’invito a raccogliere il testimone di una vita spesa a dimostrare che la libertà non è un’utopia, ma un diritto da difendere giorno per giorno.

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU

Articolo precedente
Dai Led Zeppelin ai Nirvana, da Bowie a Jackson: domenica a Cerveteri Micol Arpa Rock in concerto
Articolo successivo
Colosseo, guida turistica muore sul lavoro.

Ultimi articoli

Territorio

“Acqua e tutela dei cittadini, Gubetti risponde ad Arsial

Eventi

Si chiude al Castello Orsini di Montenero Sabino la stagione all’aperto di Sentieri in Cammino.

Cronaca

Colosseo, guida turistica muore sul lavoro.

Eventi

Dai Led Zeppelin ai Nirvana, da Bowie a Jackson: domenica a Cerveteri Micol Arpa Rock in concerto

Cultura

Gli amanti farfalla (parte 1 di 3)

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it