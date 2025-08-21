21 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCronaca

Colosseo, guida turistica muore sul lavoro.

0
106

Si riceve e si pubblica

Cgil, Filcams e Fp Cgil Roma e Lazio: cordoglio per la lavoratrice Giovanna Maria Giomarino è morta mentre lavorava come guida turistica al Colosseo. Nel tardo pomeriggio del 19 agosto ha accusato un malore durante una visita guidata che non le ha lasciato scampo nonostante la celerità dei soccorsi da parte dei colleghi del Parco Archeologico del Colosseo.

In attesa che si chiariscano le cause del decesso, a partire dai ritmi di lavoro e le temperature, esprimiamo tutto il nostro cordoglio per la scomparsa di Giovanna Maria e le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Un nome che si aggiunge alla fin troppo lunga lista di persone che hanno perso la vita sul lavoro e che ci responsabilizza affinché restino accese le luci sulle condizioni di lavoro nel mondo della cultura, che devono necessariamente cambiare e migliorare.

In questa tragedia ci dispiace constatare che, ancora una volta, quando muore una persona sul lavoro non si proceda con la sospensione delle attività lavorative. Stigmatizziamo, quindi, la decisione di riaprire il monumento nonostante il drammatico evento. È vero che le visite guidate vengono prenotate dal pubblico con largo anticipo, ma i sentimenti di cordoglio dovevano prevalere su qualsiasi evento o iniziativa

Articolo precedente
Salvo Vitale: una vita dedicata all’educazione e all’impegno antimafia
Articolo successivo
Si chiude al Castello Orsini di Montenero Sabino la stagione all’aperto di Sentieri in Cammino.

Ultimi articoli

Territorio

“Acqua e tutela dei cittadini, Gubetti risponde ad Arsial

Eventi

Si chiude al Castello Orsini di Montenero Sabino la stagione all’aperto di Sentieri in Cammino.

Società

Salvo Vitale: una vita dedicata all’educazione e all’impegno antimafia

Eventi

Dai Led Zeppelin ai Nirvana, da Bowie a Jackson: domenica a Cerveteri Micol Arpa Rock in concerto

Cultura

Gli amanti farfalla (parte 1 di 3)

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it