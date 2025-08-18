Aperitivi astronomici a Villa Torlonia

Deliziosa serata ieri a Villa Torlonia in occasione dell’evento organizzato dal Comune di Roma in collaborazione con il Planetario. Lo spazio TechnoTown all’interno del magnifico parco della villa ha proposto una interessante conferenza dal titolo: Asteroidi. Rischio, risorsa o entrambi? L’astrofisico Gianluca Masi ha illustrato il tema degli asteroidi con un linguaggio accessibile anche ai non esperti che affollavano la platea.

L’intento divulgativo è stato pienamente raggiunto, vista la partecipazione attenta dei presenti, che hanno anche posto numerose domande, alle quali lo studioso ha risposto con puntualità scientifica, non facendo mancare momenti di ilarità su argomenti così rigorosi.

Successivamente il pubblico si è spostato nell’accogliente giardino della Limonaia, dove l’organizzazione ha allestito un fresco aperitivo arricchito di gustosi stuzzichini, al modico costo di 5 euro.

L’evento proseguirà ogni weekend fino alla conclusione Domenica 14 Settembre. Una occasione unica di connubio tra divulgazione scientifica e intrattenimento estivo.

