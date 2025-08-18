18 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Aperitivi astronomici a Villa Torlonia

0
70
Aperitivi astronomici a Roma

Deliziosa serata ieri a Villa Torlonia in occasione dell’evento organizzato dal Comune di Roma in collaborazione con il Planetario. Lo spazio TechnoTown all’interno del magnifico parco della villa ha proposto una interessante conferenza dal titolo: Asteroidi. Rischio, risorsa o entrambi? L’astrofisico Gianluca Masi ha illustrato il tema degli asteroidi con un linguaggio accessibile anche ai non esperti che affollavano la platea.

L’intento divulgativo è stato pienamente raggiunto, vista la partecipazione attenta dei presenti, che hanno anche posto numerose domande, alle quali lo studioso ha risposto con puntualità scientifica, non facendo mancare momenti di ilarità su argomenti così rigorosi.

Successivamente il pubblico si è spostato nell’accogliente giardino della Limonaia, dove l’organizzazione ha allestito un fresco aperitivo arricchito di gustosi stuzzichini, al modico costo di 5 euro.

L’evento proseguirà ogni weekend fino alla conclusione Domenica 14 Settembre. Una occasione unica di connubio tra divulgazione scientifica e intrattenimento estivo.

Articolo precedente
Etruria Eco Festival illumina l’estate di Cerveteri con eventi unici e pubblico straordinario
Articolo successivo
Nessuna perdita di finanziamento a Civitavecchia

Ultimi articoli

Territorio

Otto nuove fotocamere per il controllo ambientale a Cerveteri: Polizia Locale si aggiudica un finanziamento di 25mila euro

Politica

Nessuna perdita di finanziamento a Civitavecchia

Eventi

Etruria Eco Festival illumina l’estate di Cerveteri con eventi unici e pubblico straordinario

Territorio

Sport a Civitavecchia: chiusa la fase delle regole, ora parte la programmazione attiva

Internazionale

Nell’interesse di una pace giusta e duratura

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it