Alfredo da Persichella: dove la tradizione incontra il gusto

Sulla riva dello splendido, pacato e azzurrissimo lago di Bracciano, si affaccia con grazie e spettacolarità un’eccellenza del territorio la cui fama non ha nemmeno necessità di indicazioni stradali di deviazioni dalla circumlacuale per via della Sposetta Vecchia, 1. Un rifugio del gusto ben noto ai residenti e sempre più scoperto dal passaparola dei turisti del fine settimana, in fuga dal frastuono della capitale, alla ricerca di una pausa di quiete tra natura e sapori autentici. Lì sorge uno dei ristoranti più amati della regione lacustre.

Complice la meraviglia del paesaggio e un’ampia terrazza con giardino, affacciata direttamente sull’acqua e con vista mozzafiato sul castello medievale, il ristorante si presta a cene romantiche a lume di candela, banchetti sontuosi, ricevimenti eleganti e incontri professionali. È un angolo di serenità dove si fondono l’incanto visivo del panorama, la cortesia di uno staff premuroso e una cucina genuina, onesta, che meriterebbe una stella Michelin. Tra mare, lago e monti, ogni piatto racconta la fortuna geografica di Bracciano, sospesa tra il Tirreno e gli Appennini.

Il grande forno a legna sforna oltre venti tipi di pizza, pinsa e focacce, arricchite da verdure fragranti o mozzarella di bufala di rara freschezza. Ma sorprendono i palati gli antipasti, soprattutto quelli della selezione “Persichella”, che offrono 8 “assaggini” (ma non facciamoci ingannare dal diminutivo, perché si tratta di antipasti molto abbondanti). Storico è l’eccellente “risotto alle ortiche”, un piatto semplice e genuino, presente nel menu fin dalla prima apertura del ristorante, mentre il “risotto Persichella”, con gamberi sgusciati, fiori di zucca, zucchine e bisque di crostacei, è un vero capolavoro. Imperdibili anche i “tagliolini al persico”, orgoglio della casa.

Accanto al ristorante, sulle rive tranquille del lago, si trova una piccola spiaggia attrezzata, riservata in prevalenza agli ospiti: perfetta per scatti da sogno, specie per chi sceglie questo gioiello per celebrare il proprio matrimonio.

L’invito a pranzare o cenare da “Alfredo da Persichella 1960” è molto più che un suggerimento: è il consiglio affettuoso di un amico.

Riccardo Agresti