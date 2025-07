Trevignano Romano ospita la prima tappa di “Lazio, la bellezza del talento 2025”

Riceviamo e pubblichiamo

Arte, moda e giovani protagonisti sul Lago di Bracciano

Domani, mercoledì 23 luglio alle ore 21.30, nella suggestiva Piazza del Molo a Trevignano Romano, prende ufficialmente il via la terza edizione di “Lazio, la bellezza del Talento”, l’iniziativa promossa dalla Regione Lazio per valorizzare le bellezze paesaggistiche del territorio e offrire nuove opportunità ai giovani formatisi nei settori della moda, della musica, del cinema e dello spettacolo.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, che hanno raccolto il plauso del pubblico e l’attenzione della stampa nazionale e internazionale, la Regione conferma con entusiasmo un format che ha saputo unire partecipazione, promozione culturale e creatività giovanile.

Grazie alle opportunità offerte attraverso il Programma Regionale FSE+ 2021-2027, “Lazio, la Bellezza del Talento” si realizza in collaborazione con il Concorso Nazionale Miss Italia e alcune delle più prestigiose scuole di alta formazione del territorio: Maiani Accademia Moda, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, ITS Academy Lazio Digital, ITS Turismo Academy Roma, e ITS Academy Sistema Moda.

Un progetto che, come afferma la sua stessa vocazione culturale, mette al centro il kalòs greco – la bellezza intesa come sintesi di valore, virtù e verità – e il talento come motore di crescita personale e professionale.

«La Regione Lazio ha creduto sin dall’inizio in questo progetto come strumento concreto per valorizzare le eccellenze formative e offrire occasioni reali di crescita professionale e creativa ai nostri giovani. “Lazio, la bellezza del Talento” è una vetrina straordinaria per unire territori, istituzioni e nuovi percorsi di talento: un modo per costruire opportunità, raccontare storie, generare occupazione e ispirazione», ha dichiarato Giuseppe Schiboni, assessore a Urbanistica, Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito della Regione Lazio.

L’evento è patrocinato dal Comune di Trevignano Romano, rappresentato in apertura dal vicesindaco con delega al Turismo, Luca Galloni, che porterà i saluti istituzionali e presenterà in anteprima il calendario estivo del Trevignano Summer Fest 2025.

La serata prevede momenti di spettacolo e creatività. Tra i protagonisti due ex allievi dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Luca D’Arbenzio in arte Alaska e Valeria Cimaglia, che si alterneranno con esibizioni musicali e teatrali.

Seguirà la sfilata degli abiti realizzati dagli studenti della Maiani Accademia Moda, nell’ambito del contest Miss Sport Givova Lazio 2025, tappa ufficiale del Concorso Miss Italia Lazio: in passerella sfileranno 30 concorrenti, selezionate tra le ragazze più promettenti di Roma e Provincia. La vincitrice sarà ammessa direttamente alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, portando con sé i valori di bellezza, disciplina e determinazione.

Non mancheranno i momenti dedicati alla promozione delle attività formative delle Scuole e degli ITS coinvolti, veri protagonisti di un progetto che punta a creare un ponte concreto tra formazione e lavoro, attraverso la cultura, la visione e il talento.

Madrina della serata sarà Martina Sambucini, Miss Italia 2020, bellezza laziale originaria di Frascati, che porterà sul palco la sua testimonianza di crescita personale e professionale a partire proprio dall’esperienza con Miss Italia.

Tra le tante iniziative in programma, anche la presentazione dei progetti dei migliori allievi degli ITS del Lazio, accompagnata da testimonianze dirette di ex studenti di successo, come Jhon Louie Vincen, oggi professionista nel settore della Cyber Security.

A confermare l’impegno sociale del progetto, sarà presente anche l’Avv. Angela Manzi, che illustrerà la campagna “Sportello Antistalking”, promossa da Codacons in collaborazione con Miss Italia, per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza psicologica, della tutela delle vittime e dell’educazione al rispetto.

Un momento che unirà le varie discipline dell’espressione artistica: la musica, la moda, il teatro ed il cinema, in un dialogo che celebra la formazione come motore di crescita, prevenzione e bellezza.