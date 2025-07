Tolfa Jazz Festival 2025: un’edizione straordinaria tra musica, persone e bellezza

Si è appena conclusa l’edizione 2025 del Tolfa Jazz Festival, e il bilancio è straordinariamente positivo: quattro giorni di concerti diffusi in ogni angolo del borgo di Tolfa, con un pubblico entusiasta che ha invaso le piazze, le strade e i luoghi più suggestivi del paese, trasformato in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Oltre 1000 spettatori hanno preso parte ai concerti principali, mentre un pubblico ancora più numeroso, proveniente da ogni parte, ha affollato via Roma per assistere alla musica dal vivo proposta dalle diverse band: dal gypsy jazz al sound di New Orleans, passando per il blues, il funky e il cantautorato… il tutto con il comune denominatore del jazz, nelle sue infinite declinazioni.

Il Festival ha ospitato artisti di fama internazionale e giovani talenti del panorama nazionale, in un programma ricco, coraggioso, variegato e, in alcuni casi, perfino avanguardistico, che ha saputo coinvolgere e conquistare ogni tipo di pubblico.

Il successo dei grandi nomi era atteso, ma a stupire – e conquistare – sono stati i giovani musicisti, a cui il Tolfa Jazz da sempre dedica spazio, fiducia e attenzione: stessi palchi, stessa comunicazione, stesse opportunità. Perché credere nei giovani è la vera vocazione del Festival.

Tolfa, in questi giorni, si è affermata come capitale del jazz e punto di riferimento per appassionati, artisti e addetti ai lavori. Tra il pubblico anche numerosi musicisti e direttori di festival, arrivati per vedere con i propri occhi ciò che è ormai diventato un piccolo caso nazionale, da studiare ed emulare.

Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti per la qualità delle proposte artistiche, la visione,

l’organizzazione impeccabile. Un’organizzazione fatta da professionisti del settore e da

un gruppo affiatato di volontari, che hanno donato tempo, energia, entusiasmo e sorrisi.

A loro va il nostro grazie più sentito e commosso.

“La musica, le persone”; era lo slogan di questa edizione. Mai come quest’anno lo abbiamo visto prendere forma: è stato davvero il festival delle persone, della musica, dei luoghi. Un festival che ha saputo unire qualità e curiosità, grandi nomi e nuove scoperte, affezionati e nuovi spettatori, giovani e meno giovani.

Tolfa Jazz oggi è un brand riconosciuto e apprezzato, sinonimo di qualità e autenticità. Ne è

prova il successo travolgente del nostro merchandising, andato letteralmente a ruba, con le t-shirt ufficiali diventate un piccolo oggetto del desiderio, un gesto identitario.

Ci portiamo a casa nuove energie, nuove idee, nuove collaborazioni.

Il nostro obiettivo è già il futuro: continuare a crescere, alzare ancora l’asticella, puntare sempre più in alto, ma con i piedi ben piantati nella nostra identità. E sempre, con passione.

Grazie a tutti. Viva il jazz. Viva Tolfa. Viva il Tolfa Jazz Festival.

Alessio Ligi