Al Parco della Legnara c’è “I Menecmi – Il gioco del doppio”: a Cerveteri il teatro e la commedia degli equivoci

Appuntamento per giovedì 10 luglio alle ore 21:30, ingresso gratuito

Un capolavoro della commedia classica al Parco della Legnara a Cerveteri, uno spettacolo teatrale straordinario, prototipo della commedia degli equivoci, l’incrocio di due identità, che ha ispirato celebri autori come Shakespeare e Goldoni.

È la storia di due gemelli, con lo stesso nome, separati da bambini, che si trovano a loro insaputa nella stessa città: una combinazione che scatena situazioni comiche ed esilaranti scambi di persona. Ma è un divertente “gioco del doppio” che cela, in realtà, qualcosa di più profondo.

Giovedì 10 luglio, alle ore 21:30, in scena c’è “I Menecmi – Il gioco del doppio”, di Tito Maccio Plauto, uno dei più prolifici e importanti autori della letteratura latina, con l’adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro. Ad esibirsi, la Compagnia “Castalia”, attiva da oltre 30anni e che nella sua storia si esibita sui più importanti palcoscenici italiani sempre con grande successo di pubblico e critica, tra cui quelli dei Festival di Ostia Antica, Taormina, Paestum, Pompei, Volterra e molti altri. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito.

“Dopo il tanto pubblico del primo fine-settimana di eventi all’interno del Centro Storico con ‘Cerveteri, la città in scena’, che ha saputo attirare l’attenzione di tantissime famiglie tra i molteplici spettacoli in programma, l’Estate Caerite 2025 prosegue all’insegna del grande teatro – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – quello che porterà in scena la “Compagnia Castalia” è un progetto culturale unico in Italia e che siamo orgogliosi faccia parte del programma culturale estivo della nostra città. Prima dello spettacolo, protagonista sarà la Libreria Mondadori di Cerveteri, che condurrà una breve intervista al regista Vincenzo Zingaro, celebre per le sue magistrali rivisitazioni di opere classiche”.

“Una serata che punta a premiare il teatro di qualità, di livello, proprio come lo è stato ‘Frida’ nella serata di apertura dell’Estate Caerite – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli – uno spettacolo in grado di coinvolgere un pubblico di qualsiasi età, che coniuga cultura e divertimento e che certamente lascerà nello spettatore grandi emozioni. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito”.

A salire sul palco, Piero Sarpa, Annalena Lombardi, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Fabrizio Passerini, Laura De Angelis e Maurizio Castè. Musiche di Giovanni Zappalorto, Costumi di Emiliana di Rubbo, scene di Vincenzo Zingaro e disegno luci di Giovanna Venzi. Scenotecnica di Lorenzo Zapelloni, tecnico Massimo Sugoni