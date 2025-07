LAZIO IN TOUR. RETE DEGLI STUDENTI MEDI LAZIO «BASTA PRESE IN GIRO, VOGLIAMO TRASPORTI GRATUITI ORA.»

Riceviamo e diffondiamo

Anche quest’anno torna Lazio In Tour, un’iniziativa della Regione Lazio che consente ai giovani di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici d’estate.

Ma per gli studenti della regione, che parlano di un vero e proprio diritto alla mobilità, non è abbastanza.

A ottobre 2023, il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato una mozione che prevede la gratuità dei trasporti per gli Under19, ma ad oggi ancora nulla.

«Parlare di diritto ala mobilità» spiega Bianca Piergentili, Coordinatrice Regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio «vuol dire garantire a tutti, indipendentemente dalla propria condizione economica, la possibilità di muoversi liberamente e vedersi garantito il proprio diritto allo studio.»

Ad oggi, secondo il sindacato studentesco, spostarsi all’interno del Lazio è difficile e costoso, soprattutto nelle provincie, dove le infrastrutture sono carenti e i servizi spesso inaffidabili.

«Lazio in Tour non è più abbastanza» continua Piergentili. «Rocca risponda ai giovani della regione, rendendo gratuiti i trasporti pubblici per gli Under19.»