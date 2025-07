EUCASS 2025, il Vicesindaco CMRC Sanna alla conferenza europea Aerospazio: “Pronti al 2026 per la presidenza di CVA”

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna ha partecipato a Eucass 2025, l’11esima conferenza europea per le scienze dell’Aerospazio, tenutasi a Roma, per il ventesimo anniversario dalla sua costituzione. Intervenuto nel panel introduttivo assieme a Christophe Bonnal, Presidente di EUCASS, Francesco Nasuti, Direttore del centro di ricerca aerospaziale de La Sapienza (CRAS), e altri rappresentanti istituzionali, personalità scientifiche e imprese dell’Aerospazio come Leonardo, Alenia Spazio e Avio.

“Città metropolitana si sta preparando al grande appuntamento della Presidenza della CVA, la rete europea legata al progetto Ariane, del 2026. Secondo gli indirizzi dati dal Sindaco Gualtieri, siamo a lavoro per potenziare, valorizzare e mettere a sistema quello che nel nostro territorio già vanta realtà scientifiche e industriali che vanno dal Tecnopolo Tiburtino, al distretto di Colleferro, già Città dello Spazio e futura sede dell’Urban Lab, dal Centro ESA di Frascati a La Sapienza.

Avvicinare imprese e ricerca, così come interessare gli attori del settore ma anche più in generale studenti e cittadini, in occasioni pubbliche che possano consentire di dare conto dei progressi e degli avanzamenti che si stanno compiendo nel settore aerospaziale proprio a Roma e in Città metropolitana, è fondamentale per sostenere, come le istituzioni hanno il compito di fare, l’evoluzione strategica di un ramo industriale da cui dipendono le connessioni, il lavoro, il sistema informativo e lo sviluppo industriale del futuro.

La presidenza, stabilita lo scorso inverno a Siviglia dal Consiglio dei Sindaci della CVA (Communauté des Villes Ariane), è una grande responsabilità ma il segno che Roma e il suo territorio si stanno muovendo nella giusta direzione, in un settore avanzato come è l’aerospazio. Unire più mondi, come la ricerca, la formazione specializzata di futuri operatori, le partnership con le più avanzate aziende del settore, è un obiettivo a 360 gradi che come ente di area vasta abbiamo il dovere e la volontà di raggiungere”.

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.