VOCI DAGLI ARCHIVI, PRESENTATA LA NUOVA INSTALLAZIONE DEL MUSEO LABORATORIO DELLA MENTE

ROMA – Si è tenuta questa mattina presso il Padiglione 26 del Santa Maria della Pietà l’inaugurazione della nuova installazione “Voci dagli Archivi”, un progetto realizzato per avvicinare la cittadinanza alla conoscenza del patrimonio archivistico dell’ex manicomio di Roma con modalità accessibili.

L’Archivio storico è situato nel complesso di Santa Maria della Pietà, oggi sede di molti servizi della ASL Roma 1, tra cui il Dipartimento di Salute Mentale, e del Comune di Roma.

Il progetto, vincitore di bando europeo nel 2023, finanziato nell’ambito della Misura M1C3 del PNRR, Turismo e Cultura 4.0, Investimento 3.3 –, Sub-Investimento 3.3.2 – Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale (Azione A II), è stato realizzato da Memoria srl con il concorso della tecnologia di BluecinemaTV sviluppata mediante il brevetto europeo legato al marchio OLOS®.

Il risultato di questo progetto, a cui hanno collaborato anche gli operatori del Museo Laboratorio della Mente del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1 e la Prof.ssa Vinzia Fiorino dell’Università di Pisa, è una coinvolgente esperienza educativa basata su un modello di intelligenza artificiale conversazionale che consente ai visitatori di interagire con l’installazione ponendo domande in forma scritta e orale, attraverso un’interazione accessibile ed inclusiva, attingendo a un database costruito a seguito di un percorso di training, verifica e validazione dei contenuti, nell’ottica del rigore scientifico.

L’installazione è un valore aggiunto all’offerta scientifico-culturale del Museo Laboratorio della Mente e al progetto nazionale Carte da legare: Archivi della psichiatria italiana a cura della Direzione Generale Archivi e Istituto Centrale per gli Archivi del Ministero della Cultura.

Alla cerimonia di presentazione era presente anche il Direttore Generale della ASL Roma 1 Dott. Giuseppe Quintavalle, che ha elogiato il progetto di recupero del patrimonio e la sua nuova veste interattiva:

«Questa nuova installazione sottolinea l’importanza di conservare la memoria non solo per documentare ciò che è accaduto ma per volgere lo sguardo al passato senza esserne testimoni passivi. Si tratta di una grande opportunità certamente per gli appassionati di archivistica e gli studiosi ma ancora di più per i giovani che si trovano a riflettere sulla normalità confrontandosi questa volta con un linguaggio che conoscono, quello delle nuove tecnologie. Un progetto ampio ed inclusivo che racconta la grande opera basagliana e tutto il lungo processo di superamento e dismissione – terminato per il Santa Maria nel 1999 – passando per le storie delle singole persone e la loro difficoltà a “Entrare fuori, Uscire dentro”».

Soddisfatto anche il Dottor Pompeo Martelli, Direttore del Museo Laboratorio della Mente, che ha commentato così l’avvio della nuova installazione

«Questo progetto, in continuità con l’attività svolta dal Museo Laboratorio della Mente, la cui nuova area espositiva realizzato con Studio Azzurro sarà inaugurata il prossimo 9 ottobre nel rinnovato Padiglione 6 del Santa Maria della Pietà, è un’ulteriore opportunità per testimoniare, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, il valore della documentabilità nella pratica di engagement con la Comunità, per la promozione della salute mentale e del benessere, attività complementare ai percorsi terapeutici e di supporto alle relazioni di cura.

La tecnologia – prosegue Martelli – ci ha permesso di creare un archivio come strumento vivo di conoscenza. Le informazioni che costituiscono l’installazione sono protette e senza intromissioni dall’ambiente esterno, per garantire il massimo rigore scientifico, la AI viene istruita esclusivamente con materiale proveniente dalle nostre cartelle». L’evento ha richiamato numerosi ospiti istituzionali, aziendali ed internazionali. Hanno presenziato il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dottor Giuseppe Ducci, e Michelangelo Bartolo, Responsabile dell’Ufficio Telemedicina dell’Area Innovazione e ICT della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, la Dott.ssa Mingarelli, Direttore della Direzione Generale degli Archivi del Ministero della Cultura, i referenti di Lazio Innova e della Soprintendenza, oltre al Dott. Vitor Pordeus, psichiatra e direttore del Centre for Culture, Science and Health – Public Health Office di Rio de Janeiro e Co-founder del Nise da Silveira Mental Health Insitute, Brasile.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: prenotazionimuseo@aslroma1.it

Orari di visita: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 13.00

Dove: piazza Santa Maria della Pietà 5, Padiglione 26, Roma