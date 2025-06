LUIGI DE MAGISTRIS A “UN ALIENO IN PATRIA” (RAI 3): “HO IL PASSAPORTO NUMERO 6 DELLO STATO PALESTINESE”

“Ho il passaporto numero 6 dello Stato Palestinese. Ne sono particolarmente orgoglioso; credo di essere l’unico cittadino italiano ad averlo, dal 2013. Mi sono sempre schierato dalla parte degli oppressi e mai degli oppressori, mai contro qualcuno, ma per riconoscere a un popolo la propria terra, il proprio futuro, di poter ritornare in quella terra”. Lo ha affermato l’ex sindaco di Napoli e Magistrato, Luigi De Magistris, nel corso del programma “Un Alieno in Patria”, condotto da Peter Gomez, in onda in diretta su Rai 3, nel corso del programma “Un alieno in patria”, condotto da Peter Gomez, in diretta, su Rai 3.

De Magistris ha ricordato che quando è andato in Palestina “ho visto proprio che sono nostre sorelle, i nostri fratelli, mi sembrava di stare a Napoli. E quindi bisogna usare parole chiare. Fa piacere che adesso – meglio tardi che mai – anche i segretari dei più grandi partiti, si schierano contro quello che sta avvenendo: 20.000 bambini morti e 50.000 morti ammazzati, ma meglio tardi che mai. E da giurista, se posso aggiungere, però non ci dobbiamo fermare qua, perché bisogna arrivare al cessate il fuoco, alla pace, ma anche a far sì che i responsabili di questo genocidio – non solo quelli che materialmente hanno commesso il genocidio, ma anche tutti i complici a livello internazionale – vengano giudicati come prevede la Convenzione Internazionale sul Genocidio”.