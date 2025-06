FIANO A “UN ALIENO IN PATRIA” (RAI 3): “NON CREDO CHE BISOGNA ESSERE EBREI DI SINISTRA PER TORMENTARSI PER GAZA”

“Non credo che serva essere ebreo o di sinistra per tormentarsi di fronte alle immagini che ci arrivano da Gaza. Non penso che serva essere ebreo o di sinistra per essere stati tormentati il 7 ottobre. Per me non penso che serva essere ebreo e di sinistra per tormentarsi da oltre 50 anni… Chi potrebbe guardare il conflitto mediorientale senza tormentarsi?”. Lo ha affermato l’ex deputato del Partito Democratico e Presidente di Sinistra per Israele, Emanuele Fiano, in un’intervista rilasciata a Manuela Moreno, nel corso del programma “Un Alieno in Patria” in onda in diretta su Rai 3.

“A sinistra se non sei unicamente solo a favore dei palestinesi”, ha detto Fiano, “ci sono delle persone che mi scrivono che “sei un traditore” della sinistra. Non tutta la sinistra, parlo di alcuni casi; nel mondo ebraico se non scrivi o se non dici io sono comunque sempre solo dalla parte dello Stato di Israele potresti essere considerato un traditore. Io ascolto la mia coscienza e anche la storia della mia famiglia”.