Bracciano. Proseguono gli interventi di manutenzione del verde

Il Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, attraverso i propri canali social ha comunicato che nel corso della settimana sono proseguiti gli interventi di manutenzione del verde e sono in corso lavori di messa in sicurezza dei bordi stradali.

In questi giorni è stato effettuato un intervento di sfalcio del verde e pulizia del parcheggio di Via Cattaneo.