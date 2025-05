Settevene-Palo, al via i lavori di manutenzione straordinaria

Al via i lavori i lavori di manutenzione straordinaria sulla Sp 4/a Settevene Palo I dal km 0+000 (intersezione con SR2 Bis Cassia) al km 6+300 (intersezione bivio SP 12b Anguillara Settevene Palo I)

Iniziati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria sulla Sp 4/a Settevene Palo I dal km 0+000 (intersezione con SR2 Bis Cassia) al km 6+300 (intersezione bivio SP 12b Anguillara Settevene Palo I).

All’apertura del cantiere, la Consigliera metropolitana delegata alla Viabilità, Manuela Chioccia, la Sindaca di Trevignano Romano Claudia Maciucchi e il Vicesindaco di Trevignano Romano Luca Galloni.

I lavori dureranno circa 20 giorni, durante i quali è previsto il restringimento della carreggiata stradale con regolazione della circolazione in entrambe le direzioni. Anas, stazione appaltante e responsabile dell’esecuzione lavori, provvederà al rifacimento della pavimentazione stradale e delle opere complementari (messa in quota di chiusini e caditoie, pulizia banchine, taglio vegetazione ove necessari, rifacimento della segnaletica orizzontale). Si tratta di un intervento che, grazie all’interessamento del Sindaco Roberto Gualtieri, è sostenuto da risorse giubilari. Successivamente, in coerenza e a completamento degli interventi di messa in sicurezza sul quadrante, Città metropolitana interverrà con il finanziamento dei lavori per completare il tratto fino al Comune di Trevignano. Durante questa settimana inizieranno anche i lavori a Campagnano, in zona Vallelunga, e successivamente partiranno anche gli interventi per la Settevene Palo II Bracciano-Cerveteri.

Lo comunica la Città metropolitana di Roma