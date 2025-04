Cerveteri. Convocata la Consulta permanente per i diritti delle persone con disabilità

Assemblea fissata per mercoledì 7 maggio alle ore 09:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone.

Prima convocazione per la Consulta cittadina permanente per le politiche a favore delle persone e delle famiglie con disabilità. La prima riunione dell’assemblea, è fissata per mercoledì 7 maggio alle ore 09:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone. All’ordine del giorno, la presentazione del regolamento della Consulta, del suo funzionamento e degli obiettivi che si pone. Durante la prima convocazione verrà eletto il Comitato Direttivo, il Presidente il Vicepresidente e sarà definito un calendario per le assemblee del 2025.

“ La nascita della Consulta per i diritti dei cittadini con disabilità era un impegno preciso che ci eravamo presi e dopo l’approvazione unanime in Consiglio comunale del Regolamento per il suo funzionamento – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – adesso prende il via l’attività di questo organo. Abbiamo pensato ad uno strumento di partecipazione attiva delle persone con disabilità, delle associazioni e degli enti di terzo settore a tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle famiglie di persone con disabilità, ha lo scopo primario di stimolare, verificare e controllare le attività e i programmi del Comune attraverso incontri periodici fissi con l’Amministrazione e con pareri non vincolanti. Vogliamo diventi un punto di raccordo e di comunicazione in cui vengano tutelati e garantiti a tutti uguaglianza e diritti. Obiettivo della Consulta è quello di promuovere iniziative di supporto a quanti sono in condizioni di disagio psicofisico e svantaggio sociale, verso l’autodeterminazione di ognuno per difendere diritti e doveri dei cittadini con disabilità. La Consulta può promuovere convegni, seminari, dibattiti, ricerche, rilevazioni di competenza senza alcun onere per l’Amministrazione. Inoltre la Consulta può proporre al Consiglio atti di generale interesse per il mondo della disabilità e promuovere convegni, seminari, dibattiti, ricerche, rilevazioni di competenza senza alcun onere per l’Amministrazione. Sono certa che da questa realtà ne scaturiranno iniziative estremamente positive per la collettività”.

“La consulta è uno strumento importante che mira a coinvolgere attivamente la comunità – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – e proprio in questa ottica rilanciamo l’invito a iscriversi alla Consulta, un’opportunità unica per contribuire in maniera diretta alle politiche sulla disabilità nel nostro territorio. Ricordo che possono iscriversi alla Consulta le persone con disabilità, i loro genitori o famigliari residenti a Cerveteri, singoli cittadini interessati, operatori, associazioni o enti del terzo settore. Invito quindi chiunque sia interessato a presentare formale adesione”

Le adesioni sono sempre aperte e la modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri.