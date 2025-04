Papa Francesco, bandiere a mezz’asta a Cerveteri

Il Sindaco Elena Gubetti: “I suoi insegnamenti vivranno nei cuori di chi sogna pace e unione”

“Non è il tempo di alzare muri, ma di allargare la piazza”.

Con queste parole, Papa Francesco si rivolse ai Sindaci d’Italia in un incontro in Vaticano, sottolineando l’importanza di costruire comunità aperte, inclusive, capaci di accogliere tutti.

Alla notizia della sua improvvisa scomparsa, anche Cerveteri si unisce al cordoglio che ha scosso il mondo intero. Le bandiere del Palazzo comunale saranno esposte a mezz’asta in segno di lutto e rispetto, così come in tanti altri Comuni italiani.

“La sua morte ci lascia attoniti – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti –. Papa Francesco non è stato solo una guida per il mondo cattolico, ma un punto di riferimento per tutti coloro che credono nella pace, nella giustizia sociale, nella dignità degli ultimi. Ha dato voce a chi non ce l’ha, ha sollevato con forza il tema del ruolo delle donne nella società e nella Chiesa, ha chiesto con coraggio un’umanità più solidale”.

“I suoi insegnamenti – conclude il Sindaco – continueranno a vivere nei cuori di chi sogna un mondo più giusto e unito, oltre ogni credo religioso”.