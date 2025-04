Presenze oltre il migliaio ieri sera a Bracciano per La Passione del Venerdì Santo, che ancora una volta si rivela come l’evento di maggiore richiamo e maggiormente amato dagli abitanti di Bracciano. Il successo dell’iniziativa è sicuramente stato decretato dall’impegno e da una macchina organizzativa ormai consolidata, che anche in termini di sicurezza ha funzionato ancora una volta bene.

Quello che ormai è un evento parte della tradizione e della cultura di Bracciano è nato quasi cinquant’anni fa da un gruppo di allora ragazzi e che nel tempo il Rione Monti ha fatto crescere in spessore e cura di ogni dettaglio, realizzando una manifestazione che coinvolge circa 200 persone. Così ieri sera poco dopo le 21:00 nel cortile della caserma di artiglieria in via Principe di Napoli è iniziata la rappresentazione teatrale, intorno alle 22:00 il numeroso pubblico ha iniziato a riversarsi verso il centro cittadino per guadagnare i posti migliori da cui assistere ad uno dei momenti più suggestivi de La Passione, quello del corteo, che scortato dalle forze dell’ordine discende lungo via Principe di Napoli.

Il folto pubblico assiepato dietro le transenne ha visto discendere le guardie romane a cavallo ed a piedi, Gesù fustigato, i due ladroni, tutti carichi della croce e poi il popolo, tutti scortati da Carabinieri, Protezione Civile e Polizia Locali. E poi tutti dietro al corteo hanno cercato di raggiungere ordinatamente la piazza del Castello, dove attraverso gli schermi dei cellulari si è assistito alla Crocifissione, come sempre lungo le mura del Castello.

Quella de La Passione di Cristo la storia di tutte le storie ha un finale sicuramente conosciuto, ma ogni anno sa emozionare, creare gruppo e riempire, soprattutto nei giorni precedenti una fibrillante atmosfera di attesa per un evento al quale tutti hanno poi voglia di dire “C’ero anche io”.



Cinzia Orlandi

Redattrice L’Agone