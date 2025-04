Roma. L’evento “VISIVA”, un ponte interattivo tra passato e futuro

Venerdì 11 aprile al Salone delle Colonne, nel quartiere Eur a Roma, L’agone ha partecipato all’evento “Visiva”, organizzato dall’agenzia “Santoro Comunicare”. La serata è stata caratterizzata da un dialogo immersivo tra passato e futuro. Ha ripercorso gli ultimi vent’anni di Storia, ciò che è successo e ciò che accadrà, proiettando sui 480 metri quadri del locale i momenti più significativi del nostro vissuto collettivo e riuscendo a coinvolgere a 360° gli oltre duecento ospiti presenti. Tra gli invitati, politici di ogni partito, amministrativi ed esperti nel campo della comunicazione. Un racconto, quello di “Visiva”, capace di far dialogare volti ed eventi del passato con tecnologie e innovazioni del presente e del futuro. Dalle note glam rock di David Bowie a personaggi iconici del mondo della televisione italiana, come Raffaella Carrà, e della politica, come i presidenti Sergio Mattarella e Obama. Fino ad approdare alle nuove tecnologie che hanno profondamente cambiato il nostro modo di comunicare, l’iPhone, e di orientarsi, l’applicazione Google Maps, rendendo il nostro mondo sempre più interconnesso. Contemporaneamente con le città di Taranto e Milano, è stato poi trasmesso il primo video-messaggio, rivolto al pubblico, di Anna Luce D’Amico, la prima candidata sindaco interamente creata dall’Intelligenza Artificiale. Un progetto sviluppato da “Santoro Comunicare”, dal dirigente Pierluca Tagariello e da professionisti nel campo della comunicazione provenienti da tutta Italia. Un esperimento sociale e civile il cui scopo è quello di trovare un modo differente di fare politica, un modo più trasparente, razionale e di supporto all’uomo. Anna Luce D’Amico non è stata creata per sostituire l’essere umano, ma per affiancarlo, offrendo spunti innovativi e una visione differente su tematiche che riguardano e interessano ogni cittadino. La candidata sindaco è stata generata con un “curriculum vitae” interamente ideato per lei, con le competenze e le caratteristiche che dovrebbe avere ciascun buon politico. Un volto amico, che dà fiducia e che non segue il canone estetico imposto dai social media. Nel corso della serata è stata presentata la rivista trimestrale “VISIVA – Tracciare Connessioni”, che ha dato nome all’evento. Finalità di “Visiva” era sì quella di presentare la rivista, ma soprattutto creare una reta attiva e interconnessa con i protagonisti del settore della comunicazione, interrogandosi sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella società contemporanea e futura, sulla diffusione di un sapere autentico e sulla creazione di un dialogo attivo e produttivo tra voci appartenenti a diversi campi. Tra i presenti, Serena Bianchini, delegata FERPI Lazio e Responsabile Comunicazione EDI Confcommercio, che ha descritto il progetto e lo scopo alla base di questa rivista. Dedicata alla memoria Giovanni Bartoloni, amministratore delegato della Sitem spa e professionista della comunicazione e delle relazioni; la sua curiosità è il filo rosso che lega le pagine di “VISIVA”. Un filo invisibile che porta ogni voce a saper interrogarsi, osservare, ascoltare e sperimentare per un presente consapevole e per un futuro migliore. Una rivista nata dall’idea dell’importanza della comunicazione autentica, della relazione e del confronto volto al miglioramento collettivo.

Aurora Milana

Redattrice L’agone