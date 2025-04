Cerveteri. Presentazione del libro “La Luna e l’Impero” di Salvatore Uroni

_Appuntamento per sabato 19 aprile alle ore 18:00. Andrea e Tarita: “Storia avvincente che vi coinvolgerà fino alla fine”_

Terzo appuntamento del mese di Aprile della rassegna #laMondadoriCerveteriIncontra. Sabato 19 aprile alle ore 18:00, la Mondadori Bookstore di Cerveteri di Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti, sono pronte ad ospitare Salvatore Uroni, autore residente a Cerveteri, che presenterà la sua ultima fatica letteraria, ovvero “La luna e l’impero”, edito da Aurora Boreale Edizioni.

“Con la presentazione del libro di Salvatore Uroni chiudiamo il primo trittico di appuntamenti letterari del mese di Aprile qui da Mondadori Bookstore Cerveteri – hanno dichiarato Andrea e Tarita – quello che ci presenterà Salvatore, nostro concittadino, è un romanzo affascinante, che avvolge e coinvolge il lettore sino all’ultimo. Oltre alla trama del romanzo, sarà anche occasione per conoscere ancora di più una persona che conosciamo davvero in tanti nella nostra città. Ci auspichiamo quindi un’ampia partecipazione, la stessa che abbiamo già riscontrato negli eventi precedenti a questo. Come di consueto, la partecipazione è libera e gratuita per tutti”.

La Luna e l’Impero, un romanzo che sviluppa una trama e un’ambientazione che, con i suoi contenuti storici, filosofici e scientifici, sono capaci di proiettare il lettore in uno spazio-tempo sconosciuto nel quale veste i panni di un viaggiatore di fronte ad una realtà dai contorni ignoti.

Una trama avvolgente e coinvolgente lo porterà ad avventurarsi nei meandri delle vicende, dei colpi di scena e delle suggestioni che i personaggi del romanzo, incontrandolo, gli trasmetteranno, rendendolo testimone e nel contempo compagno di viaggio su sentieri irti di rischi, pericoli e incontri sorprendenti, ma ricchi di riflessioni. La Luna e l’Impero, un romanzo ricco di intense atmosfere oniriche, terrene, magiche, vuole essere un messaggio di incredibile attualità, seppur proveniente da un lontanissimo passato, per l’uomo contemporaneo dimentico delle radici storiche e culturali da cui proviene.

Salvatore Uroni, nato nel 1954 a Palermo, è oramai un cittadino di Cerveteri da molti anni. I suoi interessi culturali spaziano dalla poesia, alla narrativa, alla saggistica, con particolare riferimento alle problematiche sociali. Nel 2004 ha pubblicato la sua opera prima, un saggio sulle cause della crisi di coppia dal titolo: “L’Amore, un cammino smarrito”- edito da Sovera di Roma. A Cerveteri ha frequentato il laboratorio teatrale amatoriale “Schegge in scena”.

Forte di questa esperienza ha sceneggiato le opere teatrali dal titolo: “Ca ballala di Carini”; “Sogno o son desto”-, “Didone”-, “Vedi alla voce amore” e due commedie brillanti dal titolo: “Trine” e “Sletti un cannolo a cena”.