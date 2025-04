Bracciano domani, Venerdi Santo, va in scena la 48^Edizione De La Passione di Cristo

Sopportando tenacemente le avverse condizioni metereologiche di questi giorni, a Bracciano tutto il nutrito gruppo del Rione Monti e tutti i collaboratori stanno lavorando, alacremente e con l’entusiasmo di sempre, per definire gli ultimi dettagli della 48^ edizione de “La Passione di Cristo del Venerdì Santo”, che domani sera a partire dalle 21:00 tornerà a richiamare una numerosissima folla di residenti e visitatori.

La manifestazione nel corso degli anni è cresciuta in qualità organizzativa e spessore coinvolgendo sempre maggiori maestranze e figuranti. La Passione domani sera si articolerà in tre momenti fondamentali; il primo all’interno della Caserma Enrico Consenz, con ingresso in via Principe di Napoli, riguarderà la riproposizione teatrale, curata in ogni dettaglio, dai costumi alle scenografie, degli episodi della vita di Gesù, dal battesimo di Giovanni fino alla condanna a morte. Successivamente dalla caserma, intorno poco dopo le 22.00, uscirà il corteo della via Crucis, composto da soldati romani, guardie, centurioni a piedi ed a cavallo, il popolo e ovviamente Gesù carico della croce con i due ladroni; il corteo uscirà da piazzale Aurelio Saffi, si immetterà su viale Regina d’Italia e poi scenderà lungo via Principe di Napoli, illuminata solo da torce a fiamma, ed arriverà fin dentro il Castello Odescalchi.