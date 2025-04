Festa della Liberazione, il 25 Aprile di Cerveteri

-riceviamo e pubblichiamo-

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Ricordiamo insieme il momento della nascita del nostro stato libero e democratico”. Al Monumento, presente alla cerimonia anche il Gruppo Bandistico Cerite

“Il 25 Aprile si ricorda il momento della nascita del nostro stato libero e democratico. Una data che vogliamo festeggiare con forza, perché è la nostra festa, ma la festa di tutti gli italiani. Il 25 aprile del 1945 finisce la guerra in cui gli italiani si sacrificarono per la libertà del nostro Paese. Una libertà sacra come l’aria, che dura da 80anni e di cui oggi più che mai dobbiamo farci portatori e testimoni. Non possiamo vivere senza libertà e senza pace. La democrazia va difesa ogni giorno e nella nostra città ci sono le risorse civili e morali in grado di continuare questo percorso per garantirla. A questo siamo chiamati: a lavorare ogni giorno con impegno e a non dare niente per scontato. Dobbiamo vivere la nostra comunità come soggetti attivi, dinamici, interessati. Dobbiamo contribuire alla crescita della comunità di cui facciamo parte. Oltre al consueto cerimoniale istituzionale al Monumento ai Caduti in Piazza Aldo Moro, ricco il programma di iniziative che si svolgeranno durante tutta la giornata. Alle ore 11:00 infatti, sulla spiaggia di Campo di Mare, allo Stabilimento ‘da Ezio la Torretta’ tornerà un appuntamento che negli anni è entrato nella tradizione e nel cuore della città, ovvero la Festa degli Aquiloni sulla spiaggia di Campo di Mare, che quest’anno sarà dedicata a Giulia Cannavò, storica rappresentante Auser ed ideatrice dell’iniziativa venuta a mancare nel gennaio di quest’anno. Alle 18:00 invece, l’Aula Consiliare del Granarone ospiterà un convegno organizzato dall’Anpi – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, dal titolo ‘Volti della resistenza, percorsi di rinascita’. Partendo dal libro autobiografico ‘Gira così’ del Professor Marcelo Enrique Conti, faremo una riflessione d’insieme sulla dittatura argentina e sulla crisi delle democrazie di oggi”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, in occasione dei festeggiamenti del 25 Aprile, Anniversario della Liberazione d’Italia dal regime nazi-fascista.

“Abbiamo invitato ufficialmente alla Cerimonia tantissime realtà del territorio – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – le Forze dell’Ordine, preziose nel nostro territorio con il loro lavoro e costante presenza, le Associazioni d’Arma, le realtà di Volontariato, figura fondamentale all’interno della nostra città, fino ad arrivare ai Rioni e a tante altre realtà. In questa occasione ci piacerebbe vedere un corteo di bandiere e colori. Colori di libertà e di pace. Per questo, invito tutti coloro che vorranno unirsi al corteo a portare con se una Bandiera della Pace oppure il meraviglioso tricolore italiano, per riempire il nostro Centro Storico di quei valori che forse, nella società di oggi, purtroppo si stanno affievolendo come quelli della Pace, della Libertà e dell’amore per la nostra Italia”.

Il Cerimoniale Istituzionale come di consueto comincia alle ore 09:15, con il ritrovo dei partecipanti in Piazza Risorgimento per la formazione del Corteo Istituzionale. Alle ore 09:30 presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore sarà celebrata la Santa Messa. A seguire, al Monumento ai Caduti di Piazza Aldo Moro la cerimonia ufficiale, con la deposizione di una corona di fiori, l’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno nazionale e gli interventi delle autorità. Al termine, esibizione del Gruppo Bandistico Cerite, che eseguirà brani tipici della Resistenza.

A seguire, sulla spiaggia di Campo di Mare presso lo stabilimento “da Ezio La Torretta” torna l’appuntamento con “La Festa degli Aquiloni”, che quest’anno prenderà il nome di “Giulia vola con gli Aquiloni”. Ad organizzarla, l’Auser insieme a Scuolambiente e alla Pro Loco Marina di Cerveteri.

“La Festa degli Aquiloni per tanti anni ha rappresentato un appuntamento immancabile del 25 Aprile – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un’iniziativa ideata da una persona che tutti noi porteremo sempre nel cuore, ovvero Giulia Cannavò, storica referente Auser della nostra città venuta a mancare quest’anno. Vogliamo che sia un pomeriggio spensierato, di divertimento, in riva al mare, nel quale gli aquiloni, proprio come voleva Giulia, possano volare alti come il desiderio e il bisogno di libertà e pace che tutti sogniamo per la società di oggi. Ad organizzarla, l’Auser con la nuova referente locale Cinzia Palloni, l’Associazione Scuolambiente, la Pro Loco di Marina di Cerveteri e la collaborazione dello Stabilimento da Ezio La Torretta. Nel tardo pomeriggio infine, all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, appuntamento con Anpi, con un convegno durante il quale, partendo dalle dittature argentine, si dibatterà sulla crisi della democrazia nella società odierna in tanti angoli del mondo. Ospiti, il Professor Marcelo Enrique Conti, autore del libro ‘Gira così’, e Cristina Simone, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università La Sapienza di Roma. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la Festa della Liberazione, la festa di tutta l’Italia!”.