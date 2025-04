Stabat Mater dolorósa iuxta crucem lacrimósa, dum pendébat Fílius

“La madre addolorata era ai piedi della croce cui era appeso il figlio”, questo l’incipit del testo, letto magistralmente da Carla Maglione, attribuito a Jacopo dei Benedetti (Jacopone da Todi), il frate, scomunicato da Bonifacio VIII che “impazzito d’amore per Cristo, con la sua arte nuova si prese gioco del Mondo e si conquistò il Cielo”.

Nella “Messa tridentina”, lo “Stabat Mater” è la sequenza cantata nella Messa del venerdì della “Settimana di Passione” che, nell’ambito dei “Concerti di Primavera” (XXVI rassegna 2025 dell’Associazione Scuola Orchestra), l’insieme vocale e strumentale “DALTROCANTO” ha offerto, in apertura della Settimana Santa sul tema del rispetto e della pace, al pubblico attentissimo che ha gremito la Chiesa della Collegiata di Anguillara Sabazia.

In questo periodo di morte, di odio e di sopraffazione, non ci si poteva attendere nulla di diverso da animi sensibili come sono quelli delle donne, come è l’animo di questo gruppo tutto femminile, donne che sanno bene cosa può essere il dolore di una madre per la morte del figlio.

Se non ci stupisce che le loro soavissime voci abbiano saputo penetrare nei cuori degli ascoltatori, non ci si stupisce nemmeno, se si riflette solo per un attimo, che il coro sia composto solo da donne; che il direttore sia una donna, il maestro Elisabetta Bertini; che le musiciste siano quattro donne europee: Eva Augustynowicz al violino, Giorgia Pancaldi al violoncello, Alina Pawlowska e Kristine Robertson ai flauti traversi e Martina Dukovska all’organo ed infine che la presidente della associazione sia una donna, Anna Rosa Sprocati. Solo le donne conservano passione e forza, nonostante le avversità e le disattenzioni delle istituzioni. La passione e la forza di poter continuare a far vivere una associazione senza proventi esterni. Una associazione che ha come scopo la diffusione della cultura musicale.

Diffusione praticata anche attraverso corsi e gruppi d’insieme tenuti presso la sede dell’Associazione, in locazione, sita all’ultimo piano della torre medievale. Si tratta di 15 corsi, di strumento e di canto cui è possibile accedere ad ogni età, guidati da maestri competenti, simpatici, vivaci e appassionati.

Il loro canto sublime ha spaziato sulle note degli “Stabat Mater” di A.G. Perugini, Z. Kodaly, S. Cesis, G. Durighello, G. Tartini per concludersi con le celeberrime melodie di Giovanni Battista Pergolesi che creò, a 26 anni, lo Stabat Mater come sua ultima composizione (forse completata il giorno stesso della morte). Musiche elevate che hanno la straordinaria capacità di condurre fuori dal tempo e dallo spazio chi si faccia avvincere dai suoni soavi, sollevatisi sulla volta di una chiesa dalla acustica inebriante, entrati nei cuori di tutti i presenti, che hanno apprezzato ed applaudito di cuore.

A queste splendide donne, si sono affiancate, per una sera, le voci di Riccardo Cuppini e Govanni Rago per eseguire i versetti in gregoriano di un brano di Tartini che riunisce in otto minuti di esecuzione l’intero testo dello Stabat Mater e, per una sera, l’Insieme Femminile DALTROCANTO ha lasciato al maestro Giovanni Rago la direzione di una parte del concerto.

Si è trattato realmente di un piacevolissimo dono offerto agli amanti della buona musica, per l’accrescimento culturale e sentimentale della cittadinanza. Maestri, musiciste e coriste si sono infatti esibiti in maniera assolutamente gratuita, con patrocinio non oneroso del Comune di Anguillara Sabazia e della Proloco e senza alcun supporto da parte di enti privati.

Eppure la cultura musicale, che ha fatto grande l’Italia nel passato, avrebbe bisogno di maggiore considerazione e sostegno.

L’Associazione Scuola Orchestra è presente da oltre 36 anni sul territorio di Anguillara, operando senza fini di lucro per la diffusione della musica. L’Associazione rappresenta un’importante esperienza sociale e culturale, che ha avvicinato persone di ogni età all’ascolto e alla pratica musicale, creando sul territorio una folta comunità di musicisti amatoriali, piccoli e grandi, che fanno della musica un elemento di comunicazione e di piacere. Oltre all’educazione vocale e strumentale individuale, affidata a maestri e maestre di elevata competenza , vivaci e appassionati, l’Associazione fa leva sulla formazione di vari gruppi d’insieme. Attualmente comprende 8 diversi gruppi d’insieme che accolgono persone di tutte le età: da tre a novantanove anni. L’offerta musicale comprende la propedeutica musicale per i più piccoli, la musica corale, classica, sinfonica, jazz, pop e rock. L’Associazione trova la sua forza nella collaborazione volontaria e appassionata dei soci, opera in dialogo costante con l’Amministrazione Comunale ed è aperta a collaborazioni con le Associazioni del territorio. Ha come sua sede storica gli ambienti della Torre Medioevale.

Il Consiglio Direttivo attualmente è composto da: Anna Rosa Sprocati, presidente; Mara Scaperrotta vicepresidente; Cristina Scripa segretaria amministrativa; Giorgia Pancaldi, Alessia Rossetti, Francesca Brunazzi, Katia Tuzi, Lucia Pazzini, Nadia Presaghi e Ingrid Paulin, consigliere.