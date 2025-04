Cerveteri. Scuola Giovanni Cena finalista al Concorso sulla Pace, unica del Lazio

La scuola Giovanni Cena di Cerveteri è l’unica rappresentante del Lazio, in un’iniziativa che mette al centro la pace, la creatività e il lavoro di squadra dei nostri ragazzi.

L’Assessora alla Pubblica Istruzione, Servizi per l’Infanzia e Adolescenza Federica Battafarano lancia l’appello per supportare la scuola “I nostri studenti hanno realizzato con impegno e passione due opere meravigliose dal titolo “Le Orme sul Mondo” e “La Montagna della Speranza”. Come possiamo aiutarli? Votando le opere n. 3 e n. 6 , quelle che vedete nella foto, attraverso questo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD9xONOZxYUsGF6uH0q19UhL4-lm84dfE8fgxpfrAmagEfpw/alreadyresponded

Facciamo sentire il calore di Cerveteri, dimostriamo quanto la nostra comunità sa unirsi per i suoi giovani. Diffondete il messaggio con amici e parenti e soprattutto votate!”