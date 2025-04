Campionati della fisica. Le finali di Senigallia

“E’ un appuntamento immancabile che mette al centro non semplicemente la Fisica, ma il suo insegnamento e le migliori strategie didattiche per avvicinare gli studenti alla cultura scientifica. E’ per questo motivo che da oltre vent’anni mi impegno nel mio Istituto per svolgere i Campionati della Fisica come occasione, anche simbolica, per dare la massima visibilità a questa meravigliosa disciplina”. Il Prof. Sandro Pase, Docente di Fisica e Vicepreside dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” è di ritorno da Senigallia dove dal 9 al 12 aprile si sono svolte le Finali nazionali dei Campionati, nelle aule del Liceo Scientifico “Enrico Medi” intitolate al celebre scienziato, docente universitario marchigiano poi deputato dell’Assemblea Costituente nel 1946, Direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vicepresidente dell’Euratom. “Abbiamo disputato a dicembre la Gara d’istituto, – ha spiegato il Prof. Pase – quindi le Regionali all’Università La Sapienza e i nostri studenti hanno raggiunto sempre buoni piazzamenti (due hanno poi proseguito gli studi all’Università), pur non essendo riusciti stavolta a superare le selezioni per le Nazionali. Ma non è questo l’importante. Sicuramente la concorrenza dei Liceali è forte, tuttavia il nostro obiettivo è quello di far comprendere agli allievi la bellezza e l’importanza della Fisica. Del resto – ha aggiunto il Prof. Pase, Membro dal 2004 della Commissione nazionale per la correzione della Prova sperimentale dei Campionati, Socio A.I.F. e Segretario della Sezione romana dell’ A.I.F. – proprio questo rappresentava lo scopo dei promotori dell’Associazione degli Insegnanti di Fisica. Era il 1962 quando un gruppo di Docenti degli Istituti Tecnici decise di fondarla, estendendo poi l’iniziativa ai Docenti liceali, per individuare le migliori strategie di insegnamento di questa disciplina, promuovendone le straordinarie potenzialità formative, nella convinzione profonda che la Fisica sia importante non soltanto per comprendere i fenomeni naturali ma anche per alimentare la propria curiosità verso il mondo. Desidero ringraziare tutti i miei colleghi per il supporto che offrono ogni anno nell’organizzazione delle Gare d’Istituto. L’appuntamento è, per gli studenti vincitori delle Nazionali, a Sofia, in Bulgaria, dal 13 al 17 giugno e, per i nostri allievi, alle prossime Gare d’Istituto. Grazie a tutti”.

