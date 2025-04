Applausi a Bracciano per i valzer de “Il Delia Scala in Musica”

L’interpretazione di celebri brani conquista la platea del teatro per la manifestazione sostenuta dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio

Platea al completo ieri a Bracciano per “Sulle Ali del Valzer”, il secondo ed ultimo appuntamento de “Il Delia Scala in Musica”, la manifestazione nata dalla collaborazione tra il Comune di Bracciano, la Claudia Biadi Music Academy Aps con il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio.

Tre soprani e due valenti pianisti hanno eseguito un variegato programma di valzer, selezionati dal direttore artistico Amarilli Nizza. Pagine celebri, popolari, come popolare è stato il valzer a partire da Johann Strauss, omaggiato ieri nel bicentenario della nascita. Molto apprezzati i brani strumentali eseguiti a quattro mani dai pianisti Massimiliano Tisano e Simone Colucci.

Tra un brano e l’altro l’attrice Maria Beatrice Giovani ha introdotto con note storiche e biografiche degli autori. E’ stata una carrellata ad effetto che ha ricompreso il meglio delle composizioni a tempo di valzer. Apprezzamenti sono arrivati anche per le vocalità dei tre soprani, dal timbro più scuro di Miriana Colagiovanni a quello più acuto di Francesca Paolucci e Lisadora Valenza.

In apertura il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi ha sottolineato come con questa manifestazione la lirica e il bel canto abbiano fatto ritorno a Bracciano, invitando il pubblico a seguire gli spettacoli in programma al Delia Scala fino al 25 maggio.

“L’accoglienza ricevuta, la sala al completo, il consenso unanime per gli artisti – ha commentato a margine dell’evento il direttore artistico Nizza – ci ripaga dell’impegno organizzativo. In molti hanno potuto seguire dal vivo brani tanto celebri da divenire oggi jingle per spot pubblicitari o stacchetti di programmi televisivi. Un programma che ha abbracciato quasi due secoli a tempo di valzer. Ringraziamo – ha aggiunto Nizza – il Comune di Bracciano per aver accolto la nostra proposta musicale e la presidenza del Consiglio regionale del Lazio che ha sostenuto il progetto. Lavoriamo per promuovere una più diffusa cultura musicale in particolare tra i giovani e valorizzando gli spazi del territorio”.

I due appuntamenti de Il Delia Scala in Musica sono inseriti in “Intuizioni di Primavera, Teatro, Cinema, Musica, Danza La rassegna che non si rassegna” promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bracciano. Sabato 26 aprile alle 21 è la volta della proiezione gratuita di “Adam” della regista Maryam Touzani. Anche questo, come gli altri film in calendario – spiega l’assessora Biancamaria Alberi – è stato selezionato dalla programmazione del Medfilm Festival vocato alla promozione del dialogo interculturale”. Domenica 27 aprile alle 21 va in scena “Pulcinella nella Luna” di e con Federico Moschetti, viaggio fantastico in un mondo alla rovescia, esperimento fra teatro di strada e storytelling secondo i canoni della Commedia dell’Arte tradizionale rivisitata.