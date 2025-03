Trevignano Romano. Conferenza di presentazione del nuovo sito istituzionale

Il nuovo sito istituzionale e la sua integrazione con i servizi digitali per il cittadino saranno i temi della conferenza di presentazione che si terrà il 25 marzo 2025 alle ore 15:00 presso la Biblioteca comunale, in via degli Asinelli n. 10.

Più intuitivo, facile da utilizzare e pensato con lo scopo di rendere fruibili i contenuti a tutti gli utenti (anche ipovedenti e non vedenti), secondo i requisiti di legge e le Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici emanate da AGID è stato realizzato grazie ad un finanziamento nell’ambito dello specifico avviso PNRR 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”.

““ll rifacimento del sito istituzionale raggiunge l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, l’interattività e la trasparenza dei servizi digitali offerti ai cittadini. Questo intervento – spiega il Vicesindaco e Assessore all’innovazione tecnologica Luca Galloni – segna un passo importante verso un paese più moderno e inclusivo, dove la tecnologia diventa uno strumento al servizio del benessere collettivo e della partecipazione attiva dei cittadini”.

“La realizzazione del nuovo sito è iniziata nel 2024, è frutto di un lavoro di squadra che ha impegnato e coinvolto attivamente tutti i Servizi comunali, in una grande operazione di formazione e di revisione dei servizi e dei processi, con la collaborazione e il confronto costante di Capitale Lavoro S.p.A., Società partecipata di Città Metropolitana di Roma Capitale”.

Interventi di: