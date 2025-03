👉🏻 Mercoledì 26 marzo alle ore 17 torna un nuovo imperdibile appuntamento con “Quante storie in biblioteca” insieme alle volontarie Nati per leggere di Cerveteri!

👨‍👨‍👧‍👦 Unisciti a noi per le letture Nati per Leggere per bimbi 0-6 anni.

Tante storie e albi illustrati da scoprire insieme.

☎️ Prenotazione obbligatoria al numero 069943285.

Vi aspettiamo,

Assessora Federica Battafarano