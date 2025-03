Municipio XV, Torquati-Forti: “Finalmente Metro C a Roma Nord. Inizio indagini T1 a Farnesina, progetto in autunno”

“Stamattina abbiamo partecipato alla convocazione di Metro C spa per la consegna delle aree per le indagini geognostiche per il progetto definitivo della tratta T1 della Metro C, da Farnesina a Clodio/Mazzini, assicurando tutta la nostra disponibilità affinché si realizzi questa fase storica per Roma Nord che vede finalmente avviare i lavori per portare la metropolitana in questo quadrante della città.

Un’attesa lunga oltre vent’anni che oggi trova una prima, tangibile risposta. L’avvio delle indagini, che secondo il cronoprogramma termineranno entro l’estate in vista del progetto definitivo che sarà presentato secondo quanto riferito da Metro C in autunno, è il segnale concreto che il progetto non è più solo sulla carta, ma sta finalmente entrando nella fase operativa. Auspichiamo ora che le attività possano procedere senza ritardi e che i lavori per la stazione di Farnesina, capolinea della futura tratta, possano iniziare il prima possibile.

Quello di oggi non è certo un risultato piovuto dall’alto; al contrario è il frutto di una battaglia durata anni da parte dell’amministrazione capitolina e municipale, insieme ai territori, ai comitati e a tutti coloro che in questi anni hanno difeso con forza la realizzazione della Metro C, anche quando il progetto è stato messo più volte a rischio da tentativi di definanziamento da parte del governo.

A pochi giorni dall’inserimento del prolungamento della Metro C nel Piano di Assetto del Parco di Veio, se oggi siamo a questo punto è grazie alla tenacia di chi ha creduto nella necessità di portare un trasporto pubblico rapido, moderno e sostenibile anche a Roma Nord.

Come Municipio XV continueremo a seguire passo dopo passo ogni fase del cantiere, a tutela della cittadinanza e nell’interesse della collettività. Questo traguardo non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che vogliamo accompagnare fino alla realizzazione dell’opera alla Farnesina ma anche, come sempre chiesto, per la prosecuzione della linea fino a La Giustiniana, a servizio delle nostre periferie e di collegamento con il centro.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e il Presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Forti.